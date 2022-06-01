Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor

Palmer ise dört yıl önce GitHub'da yayınladığı kodu paylaşarak, "Asla süper karmaşık olduğunu söylemedim, ancak bu basit senaryo kesinlikle daha az karmaşık olanı yakalamak ve bildirmek için çalışıyor. 2018’den beri, beri taktiklerini geliştirdiler. Bunu birçok insanla paylaştım ve onlar için işe yaradı" açıklamasını yaptı.