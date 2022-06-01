Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 13:54 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 14:23
Elon Musk, kendisine dolandırıcı diyen Dogecoin’in mucidi Jackson Palmer'a Twitter'dan yüklendi.
Avustralyalı haber sitesi Crikey ile yaptığı röportajda Palmer, Twitter'da kripto dolandırıcılıklarını belirlemeye yardımcı olabilecek bir bot oluşturduktan sonra, birkaç yıl önce Musk'a Twitter'da mesaj gönderdiğini söyledi.
Ardından, Musk'ın "kod yazımını sanıldığı kadar iyi anlamadığının" ortaya çıktığını öne sürdü. Palmer, Musk'ın Python betiğini nasıl çalıştıracağını bilmediğini açıkladı.
Palmer, "Bir gün vaat ettiklerini yerine getirebileceği umuduyla bir vizyon satıyor, ancak bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Biliyormuş gibi yapmakta gerçekten çok iyi. Tesla'nın tam otonom sürüş vaadiyle bu çok açık” dedi.
Musk, Palmer’ın Twitter'daki yorumuna sert bir şekilde yanıt verdi.
Musk, Palmer'ın 2018'deki kodu hakkında "Çocuklarım 12 yaşında olmalarında rağmen, Jackson'ın bana gönderdiği saçma sapan senaryodan daha iyi kod yazıyorlar" dedi.
Palmer ise dört yıl önce GitHub'da yayınladığı kodu paylaşarak, "Asla süper karmaşık olduğunu söylemedim, ancak bu basit senaryo kesinlikle daha az karmaşık olanı yakalamak ve bildirmek için çalışıyor. 2018’den beri, beri taktiklerini geliştirdiler. Bunu birçok insanla paylaştım ve onlar için işe yaradı" açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, 2015 yılında "toksik" bir kültüre atıfta bulunarak dogecoin ile yollarını ayıran Palmer, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in 2018'de kendisine sosyal medya ağının benzer bir senaryo çalıştırmaya çalıştığını söylediğini söyledi. Palmer, dolandırıcılık taktikleri giderek daha karmaşık hale geldiğinden, kodun bugün o kadar etkili olmayacağını da sözlerine ekledi.
Öte yandan, Twitter'ı satın alma sürecinde olan Musk bununla da kalmadı. Palmer'ın Musk'ın sürekli olarak desteklediği bir kripto para birimi olan dogecoin ile ilişkisini sorguladı. Musk'ın Twitter'daki açıklamaları, tekrar tekrar Dogecoin’in değerini artırmaya yardımcı oldu. Tesla ve SpaceX, bazı ürünleri için ödeme olarak Dogecoin'i kabul etmeye bile başladı.
Musk, "Palmer, asla tek bir dogecoin kodu satırı yazmadığını söylemeyi her zaman unutuyor" dedi.
Silinen bir tweet'te ise Palmer, dogecoin ortak yaratıcısı Billy Markus'tan Musk'ın suçlamasına yanıt vermesini istedi.
Markus, Twitter'da "Bizden sonraki insanlar, kod tabanında benim veya Jackson'ın yaptığından katlanarak daha fazlasını yaptı. Sanırım 20 satırlık kod yazdım ve gerisini kopyaladım” diye Musk’ı yanıtladı.
Bununla birlikte, ne Palmer ne de Markus artık Dogecoin üzerinde çalışmıyor. İkili, kripto para birimini 2013 yılında bir şaka olarak başlattı. Eski bir IBM yazılım mühendisi olan Markus ve bir Adobe yazılım mühendisi olan Palmer, kripto para birmini oluşturduklarında tanışmamışlardı.
Palmer şaka olarak "Dogecoin"e yatırım yapmak hakkında tweet attı ve dogecoin.com alan adını satın aldı. Markus ise siteye tesadüfen rastladı ve daha geniş demografik özelliklere hitap edebilecek bir dijital para birimi programlama çabalarıyla ilgili olarak Palmer ile temasa geçti. İki mühendis, yıl içinde dogecoin'i piyasaya sürdü. Kripto para birimi artık dünyanın en değerli dijital paraları arasında yer alıyor.