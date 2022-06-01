Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor

Tesla ve SpaceX, CEO'su Elon Musk, kendisini dolandırıcılıkla suçlayan Dogecoin'in mucidi Jackson Palmer'a sert bir yanıt verdi. Palmer'a "12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor" diyen Musk, yazılım mühendisinin Dogecoin'in ortaya çıkışında hiçbir katkısı olmadığını öne sürdü.

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 13:54 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 14:23

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 1

, kendisine dolandırıcı diyen Dogecoin’in mucidi Jackson Palmer'a Twitter'dan yüklendi.

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 2

"MUSK, KOD YAZMAKTAN ANLAMIYOR"

Avustralyalı haber sitesi Crikey ile yaptığı röportajda Palmer, Twitter'da kripto dolandırıcılıklarını belirlemeye yardımcı olabilecek bir bot oluşturduktan sonra,  birkaç yıl önce Musk'a Twitter'da mesaj gönderdiğini söyledi.

Ardından, Musk'ın "kod yazımını sanıldığı  kadar iyi anlamadığının" ortaya çıktığını öne sürdü. Palmer, Musk'ın Python betiğini nasıl çalıştıracağını bilmediğini açıkladı.

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 3

Palmer, "Bir gün vaat ettiklerini yerine getirebileceği umuduyla bir vizyon satıyor, ancak bunu nasıl yapacağını  bilmiyor. Biliyormuş gibi yapmakta gerçekten çok iyi. Tesla'nın tam otonom sürüş vaadiyle bu çok açık” dedi.

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 4

"12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIM SENDEN DAHA İYİ KOD YAZIYOR"

Musk, Palmer’ın Twitter'daki yorumuna sert bir şekilde yanıt verdi.  

Musk, Palmer'ın 2018'deki kodu hakkında "Çocuklarım 12 yaşında olmalarında rağmen,  Jackson'ın bana gönderdiği saçma sapan senaryodan daha iyi kod yazıyorlar" dedi. 

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 5

Palmer ise dört yıl önce GitHub'da yayınladığı kodu paylaşarak, "Asla süper karmaşık olduğunu söylemedim, ancak bu basit senaryo kesinlikle daha az karmaşık olanı yakalamak ve bildirmek için çalışıyor. 2018’den beri, beri taktiklerini geliştirdiler. Bunu birçok insanla paylaştım ve onlar için işe yaradı" açıklamasını yaptı.

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 6

Diğer taraftan, 2015 yılında "toksik" bir kültüre atıfta bulunarak dogecoin ile yollarını ayıran Palmer, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in 2018'de kendisine sosyal medya ağının benzer bir senaryo çalıştırmaya çalıştığını söylediğini söyledi. Palmer, dolandırıcılık taktikleri giderek daha karmaşık hale geldiğinden, kodun bugün o kadar etkili olmayacağını da sözlerine ekledi.

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 7

MUSK, DOGECOİN'İN DEĞERİNİ DEFALARCA YÜKSELTTİ

Öte yandan, Twitter'ı satın alma sürecinde olan Musk bununla da kalmadı. Palmer'ın Musk'ın sürekli olarak desteklediği bir kripto para birimi olan dogecoin ile ilişkisini sorguladı. Musk'ın Twitter'daki açıklamaları, tekrar tekrar Dogecoin’in değerini artırmaya yardımcı oldu. Tesla ve SpaceX, bazı ürünleri için ödeme olarak Dogecoin'i kabul etmeye bile başladı.

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 8

Musk, "Palmer, asla tek bir dogecoin kodu satırı yazmadığını söylemeyi her zaman unutuyor" dedi.

Silinen bir tweet'te ise Palmer, dogecoin ortak yaratıcısı Billy Markus'tan Musk'ın suçlamasına yanıt vermesini istedi.

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 9

Markus, Twitter'da "Bizden sonraki insanlar, kod tabanında benim veya Jackson'ın yaptığından katlanarak daha fazlasını yaptı. Sanırım 20 satırlık kod yazdım ve gerisini kopyaladım” diye Musk’ı yanıtladı.

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 10

ŞAKA OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Bununla birlikte, ne Palmer ne de Markus artık Dogecoin üzerinde çalışmıyor. İkili, kripto para birimini 2013 yılında bir şaka olarak başlattı. Eski bir IBM yazılım mühendisi olan Markus ve bir Adobe yazılım mühendisi olan Palmer, kripto para birmini oluşturduklarında tanışmamışlardı.

Elon Musk'tan kendisini dolandırıcılıkla suçlayan dogecoin mucidine yanıt: 12 yaşındaki çocuklarım senden daha iyi kod yazıyor - 11

Palmer şaka olarak "Dogecoin"e yatırım yapmak hakkında tweet attı ve dogecoin.com alan adını satın aldı. Markus ise  siteye tesadüfen rastladı ve daha geniş demografik özelliklere hitap edebilecek bir dijital para birimi programlama çabalarıyla ilgili olarak Palmer ile temasa geçti. İki mühendis, yıl içinde dogecoin'i piyasaya sürdü. Kripto para birimi artık dünyanın en değerli dijital paraları arasında yer alıyor.

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