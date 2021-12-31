Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuna ilişkin açıklama: Kendi benzersiz kişiliğine sahip olacak

Forbes'e göre net 274 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, teknolojideki son atılımını duyurdu. Daha önce yapay zekanın medeniyetin başına gelen en korkunç şey olduğunu söyleyen Musk, Tesla'nın insansı robotuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zaman içinde kendine ait benzersiz bir kişililk geliştirebilir. İnsanlar için inanılmaz bir arkadaş olacak" dedi. Öte yandan 47 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'su, "Optimus Subprime" kod adlı robotun benzerleri gibi "katil" olmadığını ve ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 31.12.2021 - 16:31

Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuna ilişkin açıklama: Kendi benzersiz kişiliğine sahip olacak - 1

AĞUSTOS AYINDA DUYURDU

Dünyanın en zengin insanı olan , ’nın piyasaya çıkaracağı insansı robota ilişkin açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki Musk, bir fabrikadaki 'tehlikeli ve sıkıcı' görevlerin üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanacak olan Tesla botunu Ağustos ayında duyurmuştu.

Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuna ilişkin açıklama: Kendi benzersiz kişiliğine sahip olacak - 2

Ancak,milyarder şimdi Tesla Bot’un  önemli bir yoldaş olabileceğini söyledi.

Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuna ilişkin açıklama: Kendi benzersiz kişiliğine sahip olacak - 3

KOD ADI: OPTIMUS SUBPRIME

Lex Fridman’ın sunduğu podcast için açıklama yapan Musk, kod adı Optimus Subprime olan Tesla Bot'un kullanıcılar için “inanılmaz bir arkadaş” olacağını söyledi.

Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuna ilişkin açıklama: Kendi benzersiz kişiliğine sahip olacak - 4

"BENZERSİZ BİR KİŞİLİK GELİŞTİREBİLİR"

Musk, robotun insanların yapmaktan hoşlanmadığı işleri devralan yardımcı bir makine olacağını belirterek, “'Zaman içinde benzersiz bir kişilik geliştirebilir. Tüm robotlar aynı değil. Bu kişilik, sahibine ya da her ne diyorsanız ona uyacak şekilde gelişebilir.   robotları çok sevimliydi,  ama ilk amacımız adece onu faydalı kılmak” diye konuştu. 

Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuna ilişkin açıklama: Kendi benzersiz kişiliğine sahip olacak - 5

Musk,  Optimus Subprime’ın yakın bir gelecekte biteceğini aktardı, ancak tarih vermedi. Tesla'nın 2022'nin sonuna kadar 'iyi' bir prototipe sahip olmayı umduğunu sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, Tesla botu, şirketin elektrikli arabalarında kullanılan ve insansı robotların gerçek dünyadaki nesneleri tanımasını sağlayacak olan otopilot bilgisayarını içerecek şekilde ayarlandı. Ayrıca, robotun kendi özelleştirilmiş sensörleri ve aktüatörleri olacak.

Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuna ilişkin açıklama: Kendi benzersiz kişiliğine sahip olacak - 6

175 CM BOYUNDA VE 57 KG AĞIRLIĞINDA

Bunların yanı sıra robotun yaklaşık 175 cm boyunda ve  57 kilogram ağırlığında olması bekleniyor. Tesla'nın otopilot kameraları, robotun kafasının önüne takılacak.

Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuna ilişkin açıklama: Kendi benzersiz kişiliğine sahip olacak - 7

Konuya ilişkin açıklama yapan Musk, "Bence olasılıklar sonsuz. Bu, Tesla'nın yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını hızlandırma konusundaki ana misyon direktifinde tam olarak yer almıyor, ancak çevre ile etkileşime girebilen ve çeşitli şekillerde yardımcı olabilen insansı bir robot yapmak dünya için son derece önemli bir şey” dedi.

Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuna ilişkin açıklama: Kendi benzersiz kişiliğine sahip olacak - 8

"KATİL ROBOT OLMAYACAK"

Öte yandan Musk, katil robotların aksine Tesla botunun ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini kaydetti.

Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuna ilişkin açıklama: Kendi benzersiz kişiliğine sahip olacak - 9

Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Musk, 2014 yılında dünyayı robotların ele geçireceği ve herkesi öldürebileceği konusunda uyarmıştı. Ayrıca, yapay zekanın medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk' olduğunu söylemişti.

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