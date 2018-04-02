Elon Musk: Tesla iflas etti (1 Nisan şakası)
ntv.com.tr
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk Twitter'dan Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.
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Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerinin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı planlayan Elon Musk, Tesla'nın batacağı yönünde basında çıkan haberleri ti'ye aldı.
Musk, Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.
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Musk yağtığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun bir Paskalya Yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız."
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Her ne kadar Musk şimdilik şaka yapıyor gibi gözükse de elektrikli araç üreticisi Tesla'nın üretim kanadındaki sorunları giderememesi şirketin hızla değer kaybetmesine neden oluyor.
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35 bin dolardan başlayan aracın üretim hedeflerine ulaşılamaması, şirketin sürekli para harcamasına neden oluyor. Şirket son 4 yıl içinde 8 milyar dolar para harcadı.
Ayrıca Tesla'nın önümüzdeki bir yıl içinde vadesi gelen 1 milyar dolar değerinde bono ödemesi var.
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5Elon Musk kuşkusuz teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isim. Peki kim bu Elon Musk? İŞte Musk'ın ilginç yaşan öyküsü...
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Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
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Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
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1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
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Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
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Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu. 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
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12Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor. SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.