En beğenilen Tinder kullanıcısından online ilişki için ipuçları
ntv.com.tr
Milyonlarca kullanıcısı bulunan online çöpçatan uygulaması Tinder’da kadınların en çok sağa attığı kullanıcı intenetten kurulacak ilişkiler için ipuçları verdi.
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EN BEĞENİLEN ERKEK KULLANICI
Online çöpçatanlık uygulaması Tinder kuşkusuz son dönemin en popüler platformlarından biri. Tinder'da arkadaş bulmak için işe yarayacak ipuçları ise haliyle sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geliyor. İngiliz medyasından Independent gazetesi kendisini çöpçatanlık uzmanı olarak tanıtan Stefan-Pierre Tomlin'e bu işin sırlarını sordu.
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ÖNCELİKLE ÖZGÜN OLUN27 yaşındaki sunucu ve sosyal medya uzmanı olan Tomlin kullanıcılara şu soruyu soruyor: "Sizi milyonlarca kullanıcıdan ayıran şey ne?Zira Tomlin'e göre, dikkat çekmek için öncelikle özgün olmak zorundasınız. İşte Tinder’da kadınların en çok sağa attığı kullanıcıdan sosyal medayadaki ilişkiler için önemli ipuçları...
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EN ÇOK 'SAĞA ATILAN' ADAM
Tinder'da bir kullanıcı ile tanışmak için onun profilini sağa kaydırmanız gerekiyor. Karşı tarafta sizin için aynı işlemi yaptığında eşleşme sağlanıyor. Independent'ta yer alan habere göre, Tinder’da kadınların en çok sağa attığı kullanıcıların başında Stefan-Pierre Tomlin geliyor.
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"KOMİK VE GİRİŞKEN OLUN"Sizi hayatı boyunca bir kere bile görmemiş bir kişinin dikkatini çekmek için herkesten farklı bir özelliğiniz olması gerektiğinizi altını çizen Tomlin, "Karşınızdaki kişiyi sohbete dahil edebilmek için komik ve girişken olun" diyor.
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HER FOTOĞRAFIN ÖYKÜSÜ OLMALI
"Tinder profilinize bir grup arkadaşınızla fotoğraf koymayın" diyen Tomlin, kullanıcılara profillerine insanların ilgisini çekecek hobiler eklemelerini öneriyor. Tomlin'in bir diğer önerisi ise profilinizdeki her fotoğrafın başka bir hikayesinin olması. Zira bu sayede karşınızdaki kişi sizin dışa dönük ve eğlenceli biri olduğunuzu düşünecektir.
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ASLA ESKİLERDEN SÖZ ETMEYİN
İlk izlenimin son derece önemli olduğunun altını çizen Tomlin, "Eşleşme sağladığınız kişinin profilini inceleyin ve konuşacak ortak konuları önceden belirleyin" diyor.
Tomlin'in son önerisi ise asla eski sevgililerinizden bahsetmemek.