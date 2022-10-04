En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi)
Dünyanın en popüler dijital oyun dağıtım şirketleri arasında yer alan Steam, Ekim ayı indirimlerini başlattı. Steam'da oyunların indirime girmesiyle birlikte en çok satan oyunlar listesi belli oldu. İşte Steam tarafından belirlenen Ekim ayının en çok satan oyunları.
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