En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi)

Dünyanın en popüler dijital oyun dağıtım şirketleri arasında yer alan Steam, Ekim ayı indirimlerini başlattı. Steam'da oyunların indirime girmesiyle birlikte en çok satan oyunlar listesi belli oldu. İşte Steam tarafından belirlenen Ekim ayının en çok satan oyunları.

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 1

EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN 10 OYUN

Steam tarafından yapılan Ekim ayı indirimleri sonrasında en çok satan oyunlar listesi belli oldu.

İşte indirime giren oyunlar ve fiyatları;

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 2

10- Mortal Kombat 11 -80% - 16,40 TL

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 3

9- Back 4 Blood -60% - 99,60 TL

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 4

8- Lost Ark - Oynaması Ücretsiz

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 5

7- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - 89,00 TL

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 6

6- Assassin’s Creed Odyssey -80% - 53,80 TL

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 7

5- Apex Legends - Oynaması Ücretsiz

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 8

4- NARAKA: BLADEPOINT -50% - 64,99 TL

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 9

3- Need for Speed Heat - Oynaması Ücretsiz

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 10

2- Counter-Strike: Global Offensive - Oynaması Ücretsiz

En çok satan oyunlar (2022 Steam Ekim ayı indirimli oyunlar listesi) - 11

1- EA SPORTS FIFA 23 - 699,99 TL

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