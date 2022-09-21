En hızlı 10 akıllı telefon

Akıllı telefon derecelendirme sitesi AnTuTu, Eylül 2022 itibariyle en hızlı telefon modellerini duyurdu. İşte en hızlı 10 Android işletim sistemine sahip cep telefonu...

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Akıllı telefon pazarında birçok üretici ve marka bulunuyor. Her markanın kullanıcılara farklı segmentlerde sunduğu birçok model var.

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Akıllı telefon derecelendirme sitesi AnTuTu, Eylül 2022 itibariyle en hızlı Android telefonları açıkladı.

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Telefonların ortak özelliği ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullanmaları. Bu çipseti MediaTek Dimensity 9000+’a fark attı.

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10. Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition

Puanı: 1 milyon 22 bin 207 puan

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9. Realme GT 2 Master Explorer Edition

Puanı: 1 milyon 48 bin 73 puan

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8. Xiaomi 12S

Puanı: 1 milyon 53 bin 609 puan

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7. Xiaomi 12S Ultra

Puanı: 1 milyon 56 bin 949 puan

En hızlı 10 akıllı telefon - 8

6. Xiaomi 12S Pro

Puanı: 1 milyon 73 bin 695 puan

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5. iQOO 10

Puanı: 1 milyon 83 bin 183 puan

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4. Red Magic 7S Pro

Puanı: 1 milyon 99 bin 567 puan

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3. Asus ROG Phone 6

Puanı: 1 milyon 107 bin 982 puan

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2. iQOO 10 Pro

Puanı: 1 milyon 111 bin 885 puan

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1. Red Magic 7S

Puanı: 1 milyon 124 bin 622 puan

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