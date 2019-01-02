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En ucuz internete sahip ülkeler belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)

ntv.com.tr

Cable topladığı veriler ışığında ülkelerdeki 1 GB için ortalama ücretleri belirledi. Listede Türkiye de yer aldı. İşte Cable'a göre internetin en ucuz olduğu ülkeler...

  • 1

    10- Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0.87 dolar 

  • 2

    9- Myanmar: 0.87 dolar 

  • 3

    8- Moğolistan: 0.82 dolar 

  • 4

    7- Sri Lanka: 0.78 dolar 

  • 5

    6- Sudan: 0.68 dolar 

  • 6

    5- Rwanda: 0.56 dolar 

  • 7

    4- Ukrayna: 0.51 dolar 

  • 8

    3- Kazakistan: 0.49 dolar 

  • 9

    2- Kırgızistan: 0.27 dolar 

  • 10

    1- Hindistan: 0.26 dolar 

  • 11

    İngiltere 6.66 dolar ile listenin 136'ncı sırasında yer aldı. 

     

  • 12

    Almanya 6.96 dolar ile listenin 140'ıncı sırasında yer aldı. 

     

  • 13

    ABD 12.37 dolar ile listenin 182'nci sırasında yer aldı. 

  • 14

    230 ülkenin yer aldığı listenin son sırasında 75.20 dolar ile Zimbabve yer aldı. 

  • 15

    Türkiye ise 2.25 dolar ile 47'nci sırada yer aldı.

  • 16

    İŞTE EN HIZLI İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)

    İŞTE EN HIZLI İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)
    Speed test verilerine göre, dünya genelindeki internet hızı ortalaması 52.16. İşte aynı listeye göre, en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...
  • 17

    30- İrlanda: 56.43 Mbps
  • 18

    29- Malezya: 57.64 Mbps
  • 19

    28- Tayvan: 61.86 Mbps
  • 20

    27- Malta: 62 Mbps
  • 21

    26- Belçika: 63.85 Mbps
  • 22

    25- Almanya: 65.19 Mbps
  • 23

    24- İsrail: 69.24 Mbps
  • 24

    23- Barbados: 70.37 Mbps
  • 25

    22- Litvanya: 71.37 Mbps
  • 26

    21- Portekiz: 73.65 Mbps
  • 27

    20- Yeni Zelanda: 83.96 Mbps
  • 28

    19- Hollanda: 86.14 Mbps
  • 29

    18- Çin: 86.88 Mbps
  • 30

    17- Japonya: 88.97 Mbps
  • 31

    16-Kanada: 91.05 Mbps
  • 32

    15- Danimarka: 91.27 Mbps
  • 33

    14- Macau: 93.44 Mbps
  • 34

    13- Fransa: 96.14 Mbps
  • 35

    12- Norveç: 98.72 Mbps
  • 36

    11- Lüksemburg: 101.48 Mbps
  • 37

    10- İsviçre: 104.2 Mbps
  • 38

    9- İspanya 105.03 Mbps
  • 39

    8- İsveç: 106.76 Mbps
  • 40

    7- ABD: 107.28 Mbps
  • 41

    6- Macaristan: 108.78 Mbps
  • 42

    5- Güney Kore: 114.31 Mbps
  • 43

    4- Romanya: 129.91 Mbps
  • 44

    3- Hong Kong: 136.72 Mbps
  • 45

    2- İzlanda: 153.3 Mbps
  • 46

    1- Singapur: 185.25 Mbps
  • 47

    Türkiye 18.76 Mbps ile listenin 84'üncü sırasında yer aldı.
  • 48

    İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HIZLI İNTERNET SAĞLAYICISI (NETFLİX AÇIKLADI)

    İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HIZLI İNTERNET SAĞLAYICISI (NETFLİX AÇIKLADI)

    Dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcısına internet üzerinden film ve dizi hizmeti sunan Netflix ülkemizdeki en hızlı internet sağlayıcısını açıkladı. Mbps (Megabit / saniye) rakamları baz alınarak hazırlanan liste şu şekilde...

    Türk Telekom: 2.33 ortalama hız

  • 49

    D Smart: 2.70 ortalama hız

  • 50

    Vodafone: 3.24 ortalama hız 

  • 51

    Türksat Kablo: 3.12 ortalama hız

  • 52

    Turkcell Superonline: 3.26 ortalama hız

  • 53

    Turknet: 3.30 ortalama hız
  • 54

    İşte bir bakışta Ocak 2019 itibari ile Türkiye'de en hızlı internet hızına sahip olan firmlar
  • 55

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