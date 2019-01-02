En ucuz internete sahip ülkeler belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)
ntv.com.tr
Cable topladığı veriler ışığında ülkelerdeki 1 GB için ortalama ücretleri belirledi. Listede Türkiye de yer aldı. İşte Cable'a göre internetin en ucuz olduğu ülkeler...
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10- Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0.87 dolar
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2
9- Myanmar: 0.87 dolar
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3
8- Moğolistan: 0.82 dolar
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4
7- Sri Lanka: 0.78 dolar
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5
6- Sudan: 0.68 dolar
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6
5- Rwanda: 0.56 dolar
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7
4- Ukrayna: 0.51 dolar
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8
3- Kazakistan: 0.49 dolar
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9
2- Kırgızistan: 0.27 dolar
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10
1- Hindistan: 0.26 dolar
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11
İngiltere 6.66 dolar ile listenin 136'ncı sırasında yer aldı.
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12
Almanya 6.96 dolar ile listenin 140'ıncı sırasında yer aldı.
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13
ABD 12.37 dolar ile listenin 182'nci sırasında yer aldı.
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14
230 ülkenin yer aldığı listenin son sırasında 75.20 dolar ile Zimbabve yer aldı.
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Türkiye ise 2.25 dolar ile 47'nci sırada yer aldı.
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İŞTE EN HIZLI İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)Speed test verilerine göre, dünya genelindeki internet hızı ortalaması 52.16. İşte aynı listeye göre, en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...
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1730- İrlanda: 56.43 Mbps
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1829- Malezya: 57.64 Mbps
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1928- Tayvan: 61.86 Mbps
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2027- Malta: 62 Mbps
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2126- Belçika: 63.85 Mbps
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2225- Almanya: 65.19 Mbps
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2324- İsrail: 69.24 Mbps
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2423- Barbados: 70.37 Mbps
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2522- Litvanya: 71.37 Mbps
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2621- Portekiz: 73.65 Mbps
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2720- Yeni Zelanda: 83.96 Mbps
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2819- Hollanda: 86.14 Mbps
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2918- Çin: 86.88 Mbps
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3017- Japonya: 88.97 Mbps
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3116-Kanada: 91.05 Mbps
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3215- Danimarka: 91.27 Mbps
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3314- Macau: 93.44 Mbps
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3413- Fransa: 96.14 Mbps
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3512- Norveç: 98.72 Mbps
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3611- Lüksemburg: 101.48 Mbps
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3710- İsviçre: 104.2 Mbps
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389- İspanya 105.03 Mbps
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398- İsveç: 106.76 Mbps
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407- ABD: 107.28 Mbps
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416- Macaristan: 108.78 Mbps
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425- Güney Kore: 114.31 Mbps
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434- Romanya: 129.91 Mbps
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443- Hong Kong: 136.72 Mbps
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452- İzlanda: 153.3 Mbps
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461- Singapur: 185.25 Mbps
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47Türkiye 18.76 Mbps ile listenin 84'üncü sırasında yer aldı.
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İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HIZLI İNTERNET SAĞLAYICISI (NETFLİX AÇIKLADI)
Dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcısına internet üzerinden film ve dizi hizmeti sunan Netflix ülkemizdeki en hızlı internet sağlayıcısını açıkladı. Mbps (Megabit / saniye) rakamları baz alınarak hazırlanan liste şu şekilde...
Türk Telekom: 2.33 ortalama hız
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D Smart: 2.70 ortalama hız
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Vodafone: 3.24 ortalama hız
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Türksat Kablo: 3.12 ortalama hız
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Turkcell Superonline: 3.26 ortalama hız
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53Turknet: 3.30 ortalama hız
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54İşte bir bakışta Ocak 2019 itibari ile Türkiye'de en hızlı internet hızına sahip olan firmlar
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