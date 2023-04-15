Evcil hayvanlar "süper bakteriler"i sahibine taşıyor: Yılda 700 bin kişi hayatını kaybediyor

İngiltere ve Portekiz'den bilim insanlarının gerçekleştirdiği on araştırma, evcil hayvanların; antibiyotiklere dirençli "süper böcekler"e ev sahipliği yapabildiğini ve sahiplerine taşıyabildiğini ortaya çıkardı.

Evcil hayvanlar "süper bakteriler"i sahibine taşıyor: Yılda 700 bin kişi hayatını kaybediyor - 1

İngiltere ve Portekiz'deki araştırmacılar, cilt, doku ve idrar yolu enfeksiyonları için antibiyotik tedavisi gören evcil hayvanların; sahipleriyle bakterilerini paylaşıp paylaşmayabileceklerini öğrenmek için bir çalışma yaptı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Evcil hayvanlar "süper bakteriler"i sahibine taşıyor: Yılda 700 bin kişi hayatını kaybediyor - 2

Portekiz'de 43 evden, 43 evcil hayvan ve 78 kişiden, İngiltere'deki 7 evde yaşayan 7 köpek ve 8 insandan örnekler alındı.

Çalışmada yeni antibiyotiklere dirençli bakterilere odaklanıldı.

Evcil hayvanlar "süper bakteriler"i sahibine taşıyor: Yılda 700 bin kişi hayatını kaybediyor - 3

Portekizdeki bir kediden ve beş köpekten alınan süper bakterinin DNA'sı sahipleriyle benzerlik gösterirken İngiltere'de de bir köpek ve sahibinde benzer süper bakteri DNA'sı görüldü.

Bu da bakterilerin hayvanlar ve insanlar arasında muhtemelen geçirildiğini gösteriyor.

Evcil hayvanlar "süper bakteriler"i sahibine taşıyor: Yılda 700 bin kişi hayatını kaybediyor - 4

Bakterilerin evcil hayvanlardan insana mı yoksa insanlardan evcil hayvana mı geçtiği ise bilinmiyor.

Evcil hayvanlar "süper bakteriler"i sahibine taşıyor: Yılda 700 bin kişi hayatını kaybediyor - 5

Ancak Lizbon Üniversitesi'nde görev yapan araştırma lideri Juliana Menezes,  evcil hayvanların "antimikrobiyal direnç değerlendirmelerinde" yer almasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Evcil hayvanlar "süper bakteriler"i sahibine taşıyor: Yılda 700 bin kişi hayatını kaybediyor - 6

İlaçlara dirençli enfeksiyonlar nedeniyle dünya genelinde yılda yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER