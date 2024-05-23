Evrenin görünmeyenleri: Avrupa Uzay Ajansı'ndan yeni fotoğraflar

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Euclid sondasından gelen yeni fotoğraflarla kozmosun şimdiye kadar çekilmiş en büyük görüntülerini yayınladı. Geçtiğimiz yaz Florida'dan havalanan İngiltere destekli uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzaklıktaki görüş noktasından beş yeni enstantane gönderdi. Bunlar arasında 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki Samanyolu'na benzeyen spiral bir galaksi, denizanası şeklindeki güzel bir uzak gaz ve toz bulutu da yer alıyor.

Evrenin görünmeyenleri: Avrupa Uzay Ajansı'ndan yeni fotoğraflar - 1

Avrupa Uzay Ajansı Euclid teleskopumuz tarafından sağlanan galaksilerin ve göksel olayların daha önce hiç görülmemiş, çarpıcı beş görüntüsünü yayınladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Evrenin görünmeyenleri: Avrupa Uzay Ajansı'ndan yeni fotoğraflar - 2

MESSİER 78

Dünya'dan yaklaşık 1 bin 600 ışıkyılı uzaklıkta bulunan  Messier 78, bu galaksi gökyüzündeki en parlak nebulalardan biri ve aktif bir yıldız oluşum bölgesidir. 

Evrenin görünmeyenleri: Avrupa Uzay Ajansı'ndan yeni fotoğraflar - 3

NGC 6744

NGC 6744, şu anda yerel evrenimizde kayda değer bir oranda yıldız oluşturan çubuklu bir spiral galaksi. Bu galaksi, benzerlikleri nedeniyle genellikle Samanyolu galaksiNİN ikizi olarak adlandırılır.

Evrenin görünmeyenleri: Avrupa Uzay Ajansı'ndan yeni fotoğraflar - 4

GALAKSİ KÜMESİ ABELL 2764

ESA, Abell 2764'ü, tamamen görünmez olan bir karanlık madde halesi içinde yörüngede dönen yüzlerce galaksiyi içeren çok yoğun bir uzay bölgesi olarak tanımlıyor.

Evrenin görünmeyenleri: Avrupa Uzay Ajansı'ndan yeni fotoğraflar - 5

DORADO GRUP 

Yaklaşık 70 gökadadan oluşan Dorado Grubu, yaklaşık 62 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunanan başka bir gökada kümesidir.

Evrenin görünmeyenleri: Avrupa Uzay Ajansı'ndan yeni fotoğraflar - 6

ABELL 2390

Abell 2390, Dünya'dan 2,7 milyar ışıkyılı uzaklıkta bulunan, birçok gökadadan oluşan dev bir kümelenmeden oluşan gökada kümesidir.

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