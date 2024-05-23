Evrenin görünmeyenleri: Avrupa Uzay Ajansı'ndan yeni fotoğraflar
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Euclid sondasından gelen yeni fotoğraflarla kozmosun şimdiye kadar çekilmiş en büyük görüntülerini yayınladı. Geçtiğimiz yaz Florida'dan havalanan İngiltere destekli uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzaklıktaki görüş noktasından beş yeni enstantane gönderdi. Bunlar arasında 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki Samanyolu'na benzeyen spiral bir galaksi, denizanası şeklindeki güzel bir uzak gaz ve toz bulutu da yer alıyor.
Avrupa Uzay Ajansı Euclid teleskopumuz tarafından sağlanan galaksilerin ve göksel olayların daha önce hiç görülmemiş, çarpıcı beş görüntüsünü yayınladı.