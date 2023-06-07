F1 Manager'dan resmi açıklama: Piyasaya sürülecek günü duyurdu (F1 Manager 2023 ne zaman çıkacak?)

F1 Manager 2023’te kendi F1 takımını istediğin gibi yönetme özgürlüğüne sahipsiniz. Mevcut 10 Formula takımından birinde Takım Patronu olarak kariyerine başla ve fabrikadan garaja, personelden sponsorlara kadar her alanda takımı yönetebileceksiniz.
Formula 1 Manager oyununun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "F1 Manager 23, 31 Temmuz'da geliyor. Seçtiğiniz ekibin sorumluluğunu üstlenin ve gerekenlere sahip olduğunuzu kanıtlayın. Yaz tatili için tam zamanı!" ifadeleri kullanıldı.
F1 Manager 23'ün PC, PS5 ve Xbox için çıkış yapacak.
İşte platformlara göre fiyat listesi:
Steam | Standart Versiyon : 470 TL | Deluxe Versiyon: 560 TL
PlayStation 5 | Standart Versiyon 549 TL | Deluxe Versiyon: 649 TL
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-4590 or AMD FX-8370
Bellek: Intel Core i7-7700 or AMD Ryzen 7 2700 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 or AMD R9 280x (3GB VRAM)
Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10, 11 64-bit
İşlemci: Intel Core i7-7700 or AMD Ryzen 7 2700
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 or Radeon RX 580 (4GB VRAM)
Depolama: 30 GB kullanılabilir alan