F1 Manager'dan resmi açıklama: Piyasaya sürülecek günü duyurdu (F1 Manager 2023 ne zaman çıkacak?)

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:



İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4590 or AMD FX-8370

Bellek: Intel Core i7-7700 or AMD Ryzen 7 2700 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 or AMD R9 280x (3GB VRAM)

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan



Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 10, 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-7700 or AMD Ryzen 7 2700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 or Radeon RX 580 (4GB VRAM)

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan