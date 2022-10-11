Facebook kullananlar dikkat! Bu uygulamaları indiren 1 milyondan fazla kişi tehlike altında

Şirket tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 400'den fazla uygulamanın ismi paylaşıldı. Bu uygulamalardan 50 tanesi popüler telefonlar arasında yer alan, iPhone kullanıcıları tarafından da kullanılan App Store'da yer alıyor. Fakat bu 50 uygulamanın mağazadan kaldırıldığı belirtiliyor.
Meta, Google Play Store ve Apple App Store’da listelenen uygulamaların arasında fotoğraf düzenleyiciler, oyunlar, VPN hizmetleri, iş uygulamaları ve diğer yardımcı programlar üzerinden gizlendiğini ortaya koydu.
Fotoğraf editöri uygulamaları yayınlanan listede çoğunluğu oluşturuyor.
Ekibin analizine göre;
- "Çizgi film karakterine benzeyin" temalı fotoğraf editörleri
- Hız ve gizlilik vaat eden VPN uygulamaları
- Telefonunuzdaki el fenerinin ışığının parlaklığını artırabileceğini iddia eden uygulamalar
- Bir telefon için fazla yüksek kaliteli, 3 boyutlu grafiklerle reklam yapan oyun uygulamaları
- Sağlık, astroloji ve fitness uygulamaları
- Teknoloji platformlarındaki gizli özelliklere ya da tam erişime izin verdiğini iddia eden uygulamalar.
- Google Play ve Apple Store'da çizilen 'eğlenceli/faydalı bir uygulama' imajı
- Sosyal medya platformlarında içerikle alakasız sponsorlu paylaşımlar yapılıyor.
- Google Play ve Apple Store'de olumsuz kullanıcı yorumlarının önüne geçmek için sahte, olumlu yorumlar yazılıyor.
- Tüm bu tuzakların ardından, uygulamayı indiren kullanıcı 'Facebook ile bağlan' seçeneğine tıkladığında tüm giriş bilgilerini de uygulama sahibiyle paylaşmış oluyor.
Eğer bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse, aşağıdaki adımları takip edin:
1. Şifrenizi sıfırlayın ve güçlü bir şifre oluşturun.
2. 2 adımlı doğrulama özelliğini açın (2FA).
3. Oturum açma alarmlarını etkinleştirin. Böylece biri hesabınıza girmek istediğinde telefonunuza gelen bildirimle durumu anında fark edebilir, şifrenizi değiştirebilirsiniz.
FB Advertising Optimization
Business ADS Manager
Ads Analytics
FB Adverts Optimization
FB Analytic
FB Adverts Community
Adverts Ai Optimize
Very Business Manager
FB Business Support
Fb Ads
Meta Optimizer
Business Manager Pages
Adverts Manager
Meta Adverts Manager
Ad Optimization Meta
FB Pages Manager
Business Ads
Meta Business
Business Suite Manager
FB Ads Cost
Adverts Bussiness Suite
Business Ads Clock
Ads & Pages
Business Suite
Business & Ads
Business Manager Overview
Business Suite Ads
Page Suite Manager
Business Meta Support
Pages Manager Suite
Ads Business Advance
Pages Manager Suite
Business Suite Optimize
Business Manager Suite
Business Suite Managers
Ads Business Manager
Ads Business Suite
Business Manager Pages
Business Adverts Manager
Ads Manager Suite
Business Manager Pages
Ads & Business Suite
CallShowLite
Apex Race Game
CallerPaper Show
Video Converter Master
Acetoon Photo Cartoon
Photo Frame PIP Collage Maker
ZodiHoroscope - Fortune Finder
Ads Manager Helper
Ad Optimization Meta
Ad Manager For Social
Agent John FPS Game
Unblocked Website
Best Fun Cam
Psychology Facts
Cool Photo Editor
Cool Filter Editor
Ads & Page
Ads Pages Manager
Constellation Master