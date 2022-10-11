Facebook kullananlar dikkat! Bu uygulamaları indiren 1 milyondan fazla kişi tehlike altında

HANGİ UYGULAMALAR TEHLİKELİ?

Ekibin analizine göre;



- "Çizgi film karakterine benzeyin" temalı fotoğraf editörleri



- Hız ve gizlilik vaat eden VPN uygulamaları



- Telefonunuzdaki el fenerinin ışığının parlaklığını artırabileceğini iddia eden uygulamalar



- Bir telefon için fazla yüksek kaliteli, 3 boyutlu grafiklerle reklam yapan oyun uygulamaları



- Sağlık, astroloji ve fitness uygulamaları



- Teknoloji platformlarındaki gizli özelliklere ya da tam erişime izin verdiğini iddia eden uygulamalar.