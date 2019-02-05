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Facebook ücretli mi oluyor? (Anasayfa sessiz sedasız değişti)

ntv.com.tr

Sosyal medya devi Facebook anasayfasında yaptığı değişiklik ile gündemde.

  • 1

    Dijital dünyanın en popüler platformu olan Facebook, kurulduğu günden beri kullandığı 'Ücretsiz ve her zaman ücretsiz olacak' sloganını anasayfasından kaldırdı.
  • 2

    Bu sloganın yerine 'Hızlı ve Kolay' sloganını ekleyen Facebook'un platformu ücretli hale getirmeye hazırlandığı iddiası kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.
  • 3

    Söz konusu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da kullanıcı verilerini kullanımı kısıtlanan Facebook'un yeni bir gelir modeli üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. 

  • 4

    ABD'de 87 milyon seçmenin kişisel verilerini şirketlerle paylaşmakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook, geçtiğimiz ay tarihi bir cezaya çarptırılmıştı. 

     

  • 5

    ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal medya platformu Facebook'u 5 milyar dolar para cezasına çarptırdı.
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    FACEBOOK HAKKINDA 15 GERÇEK

    FACEBOOK HAKKINDA 15 GERÇEK
    Milyarlarca kullanıcısı ile sosyal medya devi lakabını sonuna kadar hak eden Facebook hakkında 15 gerçeği sizler için derledik... (Cevaplar foto galerinin sonunda)
  • 7

    1- Facebook çalışanları ne kadar kazanıyor? 

  • 8

    2- Facebook ‘news feed’i ne zaman kullanıma sundu? 

  • 9

    3- Facebook'un kurucusu Zuckerberg’in ilk iş kartında ne yazıyordu? 

  • 10

    4- Facebook ve bünyesindeki uygulamaları kullananların sayısı dünya ortalamasının kaçına denk gelir? 

  • 11

    5- İlk olarak The Facebook olarak kurulan platform adını ne zaman Facebook olarak değiştirdi? 

  • 12

    6- Like butonu platforma ne zaman geldi? 

  • 13

    7- Facebook WhatsApp’ı ne zaman satın aldı? 

  • 14

    8- Facebook ne zaman kuruldu? 

  • 15

    9- Facebook'un kurucusunu platformda engelleyebilir misiniz? 

  • 16

    10- Facebook'un ilk yüzü kimdi? 

  • 17

    11- Facebook'un bol sıfırlı tekliflerine rağmen bir türlü satın alamadığı uygulama hangisi 

  • 18

    12- Facebook stutus’ün ‘is’ ile başlamasına ne zaman son verdi? 

  • 19

  • 20

    13- Facebook'ta hayatta olmayanların sayısı hayatta olanları ne zaman geçecek? 

  • 21

    14- Facebook Instagram’ı satın almak için ne kadar ödeme yaptı?

  • 22

    15- Facebook'un logosu neden mavi?
  • 23

    CEVAPLAR

    CEVAPLAR

    1- Facebook çalışanları ortalama ayda 20 bin dolar kazanıyor 

  • 24

    2- 2006 

  • 25

    3- I’m CEO… b*tch 

  • 26

    4- Yüzde 25 

  • 27

    5- 2005 

  • 28

    6- 2009 

  • 29

    7- 2014 

  • 30

    8- 2004 

  • 31

    9- Mark Zuckerberg'i engelleyemezsiniz 

  • 32

    10- Al Pacino 

  • 33

    11- Snapchat 

  • 34

    12- 2007 

  • 35

    13- Tahminlere göre bu olay 2060 sonrasında yaşanacak. 

  • 36

    14- 1 milyar dolar 

  • 37

    15- İddiaya göre bunun nedeni kurucusunun renk körü olması
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