Facebook ücretli mi oluyor? (Anasayfa sessiz sedasız değişti)
ntv.com.tr
Sosyal medya devi Facebook anasayfasında yaptığı değişiklik ile gündemde.
-
1Dijital dünyanın en popüler platformu olan Facebook, kurulduğu günden beri kullandığı 'Ücretsiz ve her zaman ücretsiz olacak' sloganını anasayfasından kaldırdı.
-
2Bu sloganın yerine 'Hızlı ve Kolay' sloganını ekleyen Facebook'un platformu ücretli hale getirmeye hazırlandığı iddiası kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.
-
3
Söz konusu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da kullanıcı verilerini kullanımı kısıtlanan Facebook'un yeni bir gelir modeli üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.
-
4
ABD'de 87 milyon seçmenin kişisel verilerini şirketlerle paylaşmakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook, geçtiğimiz ay tarihi bir cezaya çarptırılmıştı.
-
5ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal medya platformu Facebook'u 5 milyar dolar para cezasına çarptırdı.
-
6
FACEBOOK HAKKINDA 15 GERÇEKMilyarlarca kullanıcısı ile sosyal medya devi lakabını sonuna kadar hak eden Facebook hakkında 15 gerçeği sizler için derledik... (Cevaplar foto galerinin sonunda)
-
7
1- Facebook çalışanları ne kadar kazanıyor?
-
8
2- Facebook ‘news feed’i ne zaman kullanıma sundu?
-
9
3- Facebook'un kurucusu Zuckerberg’in ilk iş kartında ne yazıyordu?
-
10
4- Facebook ve bünyesindeki uygulamaları kullananların sayısı dünya ortalamasının kaçına denk gelir?
-
11
5- İlk olarak The Facebook olarak kurulan platform adını ne zaman Facebook olarak değiştirdi?
-
12
6- Like butonu platforma ne zaman geldi?
-
13
7- Facebook WhatsApp’ı ne zaman satın aldı?
-
14
8- Facebook ne zaman kuruldu?
-
15
9- Facebook'un kurucusunu platformda engelleyebilir misiniz?
-
16
10- Facebook'un ilk yüzü kimdi?
-
17
11- Facebook'un bol sıfırlı tekliflerine rağmen bir türlü satın alamadığı uygulama hangisi
-
18
12- Facebook stutus’ün ‘is’ ile başlamasına ne zaman son verdi?
-
19
-
20
13- Facebook'ta hayatta olmayanların sayısı hayatta olanları ne zaman geçecek?
-
21
14- Facebook Instagram’ı satın almak için ne kadar ödeme yaptı?
-
2215- Facebook'un logosu neden mavi?
-
23
CEVAPLAR
1- Facebook çalışanları ortalama ayda 20 bin dolar kazanıyor
-
24
2- 2006
-
25
3- I’m CEO… b*tch
-
26
4- Yüzde 25
-
27
5- 2005
-
28
6- 2009
-
29
7- 2014
-
30
8- 2004
-
31
9- Mark Zuckerberg'i engelleyemezsiniz
-
32
10- Al Pacino
-
33
11- Snapchat
-
34
12- 2007
-
35
13- Tahminlere göre bu olay 2060 sonrasında yaşanacak.
-
36
14- 1 milyar dolar
-
3715- İddiaya göre bunun nedeni kurucusunun renk körü olması