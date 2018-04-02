Facebook'u bırakmak stresi azaltıyor (Bilimsel araştırma)

1 Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını dönüştürüyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar... Akıllı cihazlar ile hayatımızda daha çok yer almaya başlayan sosyal medya ile ilgili bilim insanları yeni bir çalışmaya imza attı.

2 2 milyar aylık aktif kullanıcısı ile sosyal medyanın en popüler platformu olan Facebook'u mercek altına alan bilim insanları Facebook'u bırakmanın kullanıcıları daha az stresli bireylere dönüştürdüğünü gördü.

3 138 FACEBOOK KULLANICISI 1 HAFTA BOYUNCA İZLENDİ Queensland ve Australian Catholic Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada 138 aktif Facebook kullanıcısı bir hafta boyunca izlendi.

4 Bir grup katılımcıya 1 hafta boyunca Facebook kullanmayı bırakmaları söylenirken geri kalanların Facebook kullanmaya devam etmesi sağlandı. Daha sonra kişilerin salgıladıkları hormonları inceleyen ekip, sosyal medya platformunu bırakan kişilerin daha az stresli olduklarını saptadı.

5 KISA VADEDE AZALIYOR, UZUN VADEDE ARTIYOR Ancak ilk günlerde Facebook'u bırakan kişilerde stresin azalmasına rağmen ilerleyen dönemde kişinin çevresinde olup bitenden uzak kaldığını düşünmesi bu stresin yeniden gözlemlenmesine neden oluyor.