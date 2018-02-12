FIFA 18 simülasyonu Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeyi açıkladı
ntv.com.tr
Yapımcı firma EA Sports, FIFA 18 için ücretsiz yayınladığı World Cup eklentisiyle Dünya Kupası organizasyonunun bir simülasyonunu yaptı ve kupayı kimin kaldıracağını açıkladı.
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114 Haziran - 15 Temmuz tarihlerinde Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA 18 Dünya Kupasına sayılı zaman kalan popüler futbol oyunu FIFA 18 'in Dünya Kupası eklentisi kullanıma sunuldu.
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Yapımcı EA Sports, Dünya Kupası'na kadar beklemeyip, oyuncular için bu gerçekçi mod üzerinden bir simülasyon gerçekleştirdi ve 2018 Dünya Kupası'nın kazananını açıkladı.
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Simülasyon sonuçlarına göre, Dünya Kupası'nda finale Fransa ile Almanya kaldı, mücadelenin kazanan tarafı 5-4'lük skor ile Almanya oldu.
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2014'TE BİLMİŞTİ
Oyunun yapımcısı EA Sports 2014 Dünya Kupası'nın sonunda Almanya'nın kazanacağını da yine FIFA oyunu üzerinden işaret etmiş ve haklı çıkmıştı.
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FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI
Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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Kardemir Karabükspor (66)
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7
Evkur Yeni Malatyaspor (69)
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Antalyaspor (70)
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9
Kasimpaşa SK (70)
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10
Alanyaspor (71)
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11
Akhisar Belediyespor (71)
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12
Medicana Sivasspor (71)
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13
Gençlerbirliği SK (71)
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14
Kayserispor (72)
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15
Göztepe (72)
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16
Atiker Konyaspor (72)
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17
Bursaspor (73)
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18
Osmanlıspor (73)
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19
Trabzonspor (74)
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20
İstanbul Başakşehir FK (76)
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21
Fenerbahçe SK (77)
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22
Galatasaray SK (77)
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23Beşiktaş JK (79)
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24Peki FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip Türk futbolcular hangileri? İşte Süper Lig ve diğer liglerde forma giyen en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu...
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20 - Umut Bozok
Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Nimes Olymique
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19 - Kaan Ayhan
Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf
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27
18 - İrfan Can Kahveci
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK
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28
17 - Nuri Şahin
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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29
16 - Emre Akbaba
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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30
15 - Arda Turan
Genel Reyting: 81 Potansiyeli: 81
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK
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31
14 - Orkan Çınar
Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 81
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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32
13 - Salih Uçan
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: FC Sion
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33
12- Cenk Tosun
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: Everton
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34
11 - Okay Yokuşlu
Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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35
10 - Yunus Mallı
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg
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36
9 - Emre Çolak
Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna
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37
8 - Yusuf Yazıcı
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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38
7 - Çağlar Söyüncü
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: SC Freiburg
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39
6 - Ömer Toprak
Genel Reyting: 82 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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40
5 - Cengiz Ünder
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83 (Son güncelleme ile Ünder'in potansiyeli 85'e yükseldi)
Oynadığı Takım: Roma
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41
4 - Hakan Çalhanoğlu
Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Milan
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42
3 - Enes Ünal
Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 84
Oynadığı Takım: Villareal CF
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43
2 - Oğuzhan Özyakup
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 85
Oynadığı Takım: Beşiktaş JK
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44
1 - Emre Mor
Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 87
Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo
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45Peki FIFA 18'in Süper Lig'de oynayan en iyi oyuncuları kimler? İşte FIFA 18'in en güçlü Süper Lİg oyuncuları...
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46Emmanuel Badu - Bursaspor
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47Maicon - Antalyaspor
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48Selçuk İnan - Galatasaray
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49Alper Potuk - Fenerbahçe
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50Fernando - Galatasaray
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51Jeremy Menez - Antalyaspor
-
52Jan Durica - Trabzonspor
-
53Adriano - Beşiktaş
-
54Theo Bongonda - Trabzonspor
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55Gökhan Töre - Beşiktaş
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56Miguel Lopes - Akhisar Belediyespor
-
57Robin Van Persie - Fenerbahçe
-
58Souza - Fenerbahçe
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59Pablo Batalla - Bursaspor
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60Anderson Talisca - Beşiktaş
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61Emre Belözoğlu - Medipol Başakşehir
-
62Volkan Babacan - Medipol Başakşehir
-
63Mariano - Galatasaray
-
64Juraj Kucka - Trabzonspor
-
65Edin Visca - Medipol Başakşehir
-
66Vagner Love - Beşiktaş
-
67Bafetimbi Gomis - Galatasaray
-
68Fabricio - Beşiktaş
-
69Sofiane Feghouli - Galatasaray
-
70Negredo - Beşiktaş
-
71Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş
-
72Carlos Idriss Kameni - Fenerbahçe
-
73Atiba Hutchinson - Beşiktaş
-
74Mehmet Topal - Fenerbahçe
-
75Jeremain Lens - Beşiktaş
-
76Younes Belhanda - Galatasaray
-
77Samuel Etoo - Antalyaspor
-
78Martin Skrtel - Fenerbahçe
-
79Mathieu Valbuena - Fenerbahçe
-
80Giuliano - Fenerbahçe
-
81Samir Nasir - Antalyaspor
-
82Gary Medel - Beşiktaş
-
83Fernando Muslera - Galatasaray
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84Quaresma - Beşiktaş
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85Pepe - Beşiktaş
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86En iyi 40'ta Beşiktaş'tan 11, Fenerbahçe'den 8, Galatasaray'dan ise 7 oyuncu yer aldı.
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87İşte FIFA 18'in en iyi futbolcuları...
-
88100- BERNARDO SILVA | Manchester City
-
8999- SAMI KHEDIRA | Juventus
-
9098- SADIO MANE | LIVERPOOL
-
9197- DANI ALVES | Manchester City
-
9296- MARCO ASENSIO | Real Madrid
-
9395- FALCAO | Monaco
-
9494- MAURO ICARDI | Inter
-
9593- DELE ALLI | Tottenham
-
9692- BERND LENO | Bayer Leverkusen
-
9791- CLAUDIO MARCHISIO | Juventus
-
9890- STEPHANE RUFFIER | Saint-Etienne
-
9989- ILKAY GUNDOGAN | Manchester City
-
10088- DANIJEL SUBASIC | Monaco
-
10187- RAPHAEL VARANE | Real Madrid
-
10286- KAMIL GLIK | Monaco
-
10385- ANDREA BARZAGLI | Juventus
-
10484- VINCENT KOMPANY | Manchester City
-
10583- HENRIKH MKHITARYAN | Manchester United
-
10682- YANNICK CARRASCO | Atletico Madrid
-
10781- MARC-ANDRE TER STEGEN | Barcelona
-
10880- JAN VERTONGHEN | Tottenham
-
10979- ANGEL DI MARIA | PSG
-
11078- FILIPE LUIS | Atletico Madrid
-
11177- LORENZO INSIGNE | Napoli
-
11276- CESAR AZPILICUETA | Chelsea
-
11375- MIRALEM PJANIC | Juventus
-
11474- JORDI ALBA | Barcelona
-
11573- KEYLOR NAVAS | Real Madrid
-
11672- BLAISE MATUIDI | Juventus
-
11771- CASEMIRO | Real Madrid
-
11870- ALEXANDRE LACAZETTE | Arsenal
-
11969- MIRANDA | Inter Milan
-
12068- PEPE | Besiktas
-
12167- DAVID ALABA | Bayern Munich
-
12266- PETR CECH | Arsenal
-
12365- JAVI MARTINEZ | Bayern Munich
-
12464- MARCO REUS | Borussia Dortmund
-
12563- DIEGO COSTA | Chelsea
-
12662- SOKRATIS | Borussia Dortmund
-
12761- FRANCK RIBERY | Bayern Munich
-
12860- DAVID LUIZ | Chelsea
-
12959- SERGIO BUSQUETS | Barcelona
-
13058- JAMES RODRIGUEZ | Bayern Munich
-
13157- TOBY ALDERWEIRELD | Tottenham
-
13256- KARIM BENZEMA | Real Madrid
-
13355- CESC FABREGAS | Chelsea
-
13454- ISCO | Real Madrid
-
13553- HARRY KANE | Tottenham
-
13652- ALEX SANDRO | Juventus
-
13751- PHILIPPE COUTINHO | Liverpool
-
13850- RADJA NAINGGOLAN | Roma
-
13949- DRIES MERTENS | Napoli
-
14048- ROMELU LUKAKU | Manchester United
-
14147- THOMAS MULLER | Bayern Munich
-
14246- SAMIR HANDANOVIC | Inter
-
14345- ANDRES INIESTA | Barcelona
-
14444- IVAN RAKITIC | Barcelona
-
14543- DAVID SILVA | Manchester City
-
14642. GERARD PIQUE | Barcelona
-
14741. MAREK HAMSIK | Napoli
-
14840. CHRISTIAN ERIKSEN | TOTTENHAM
-
14939- ARTURO VIDAL | BAYERN MÜNİH
-
15038- MARCELO | REAL MADRİD
-
15137- EDINSON CAVANI | PSG
-
15236- PAUL POGBA | MANCHESTER UNITED
-
15335- N'GOLO KANTE | CHELSEA
-
15434- MARCO VERRATTI | PSG
-
15533- JEROME BOATENG | BAYERN MÜNİH
-
15632- MESUT ÖZİL | ARSENAL
-
15731- JAN OBLAK | ATLETICO MADRID
-
15830- ZLATAN IBRAHIMOVIC | MANCHESTER UNITED
-
15929- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | BORUSSIA DORTMUND
-
16028- HUGO LLORIS | TOTTENHAM
-
16127- DIEGO GODIN | ATLETICO MADRID
-
16226- MATS HUMMELS | BAYERN MUNİH
-
16325- THIAGO SILVA | PSG
-
16424- ARJEN ROBBEN | BAYERN MÜNİH
-
16523- LEONARDI BONUCCI | MİLAN
-
16622- THIAGO | BAYERN MÜNİH
-
16721- PAULO DYBALA | JUVENTUS
-
16820- ANTOINE GRIEZMANN | ATLETICO MADRID
-
16919- THIBAUT COURTOIS | CHELSEA
-
17018- SERGIO AGUERO | MANCHESTER CITY
-
17117- GARETH BALE | REAL MADRID
-
17216- GIORGIO CHIELLINI | JUVENTUS
-
17315- KEVIN DE BRUYNE | MANCHESTER CITY
-
17414- ALEXIS SANCHEZ | ARSENAL
-
17513- GIANLUIGI BUFFON | JUVENTUS
-
17612- LUKA MODRIC | REAL MADRID
-
17711- DAVID DE GEA | MANCHESTER UNITED
-
17810- GONZALO HIGUAIN | JUVENTUS
-
1799- TONI KROOS | REAL MADRID
-
1808- EDEN HAZARD | CHELSEA
-
1817- SERGIO RAMOS | REAL MADRID
-
1826- ROBERT LEWANDWOSKI | BAYERN MÜNİH
-
1835- MANUEL NEUER | BAYERN MÜNİH
-
1844- LUIS SUAREZ | BARCELONA
-
1853- NEYMAR | PSG
-
1862- LIONEL MESSI | BARCELONA
-
1871- CRISTIANO RONALDO | REAL MADRID