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FIFA 18 simülasyonu Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeyi açıkladı

ntv.com.tr

Yapımcı firma EA Sports, FIFA 18 için ücretsiz yayınladığı World Cup eklentisiyle Dünya Kupası organizasyonunun bir simülasyonunu yaptı ve kupayı kimin kaldıracağını açıkladı.

  • 1

    14 Haziran - 15 Temmuz tarihlerinde Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA 18 Dünya Kupasına sayılı zaman kalan popüler futbol oyunu FIFA 18 'in Dünya Kupası eklentisi kullanıma sunuldu.
  • 2

    Yapımcı EA Sports, Dünya Kupası'na kadar beklemeyip, oyuncular için bu gerçekçi mod üzerinden bir simülasyon gerçekleştirdi ve 2018 Dünya Kupası'nın kazananını açıkladı. 

  • 3

    Simülasyon sonuçlarına göre, Dünya Kupası'nda finale Fransa ile Almanya kaldı, mücadelenin kazanan tarafı 5-4'lük skor ile Almanya oldu.

  • 4

    2014'TE BİLMİŞTİ

    2014'TE BİLMİŞTİ

    Oyunun yapımcısı EA Sports 2014 Dünya Kupası'nın sonunda Almanya'nın kazanacağını da yine FIFA oyunu üzerinden işaret etmiş ve haklı çıkmıştı. 

  • 5

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...

  • 6

    Kardemir Karabükspor (66) 

  • 7

    Evkur Yeni Malatyaspor (69) 

  • 8

    Antalyaspor (70) 

  • 9

    Kasimpaşa SK (70) 

  • 10

    Alanyaspor (71) 

  • 11

    Akhisar Belediyespor (71) 

  • 12

    Medicana Sivasspor (71) 

  • 13

    Gençlerbirliği SK (71) 

  • 14

    Kayserispor (72) 

  • 15

    Göztepe (72) 

  • 16

    Atiker Konyaspor (72) 

  • 17

    Bursaspor (73) 

  • 18

    Osmanlıspor (73) 

  • 19

    Trabzonspor (74) 

  • 20

    İstanbul Başakşehir FK (76) 

  • 21

    Fenerbahçe SK (77) 

  • 22

    Galatasaray SK (77) 

  • 23

    Beşiktaş JK (79)
  • 24

    Peki FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip Türk futbolcular hangileri? İşte Süper Lig ve diğer liglerde forma giyen en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu...
  • 25

    20 - Umut Bozok

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Nimes Olymique

  • 26

    19 - Kaan Ayhan

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf

  • 27

    18 - İrfan Can Kahveci

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 28

    17 - Nuri Şahin

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 29

    16 - Emre Akbaba

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Alanyaspor

  • 30

    15 - Arda Turan

    Genel Reyting: 81 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 31

    14 - Orkan Çınar

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor

  • 32

    13 - Salih Uçan

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: FC Sion

  • 33

    12- Cenk Tosun

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82 

    Oynadığı Takım: Everton

  • 34

    11 - Okay Yokuşlu

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 35

    10 - Yunus Mallı

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg

  • 36

    9 - Emre Çolak

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna

  • 37

    8 - Yusuf Yazıcı

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 38

    7 - Çağlar Söyüncü

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: SC Freiburg

  • 39

    6 - Ömer Toprak

    Genel Reyting: 82 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 40

    5 - Cengiz Ünder

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83 (Son güncelleme ile Ünder'in potansiyeli 85'e yükseldi)

    Oynadığı Takım: Roma

  • 41

    4 - Hakan Çalhanoğlu

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Milan

  • 42

    3 - Enes Ünal

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 84 

    Oynadığı Takım: Villareal CF

  • 43

    2 - Oğuzhan Özyakup

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 85

    Oynadığı Takım: Beşiktaş JK

  • 44

    1 - Emre Mor

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 87

    Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo

  • 45

    Peki FIFA 18'in Süper Lig'de oynayan en iyi oyuncuları kimler? İşte FIFA 18'in en güçlü Süper Lİg oyuncuları...
  • 46

    Emmanuel Badu - Bursaspor


  • 47

    Maicon - Antalyaspor


  • 48

    Selçuk İnan - Galatasaray


  • 49

    Alper Potuk - Fenerbahçe

  • 50

    Fernando - Galatasaray


  • 51

    Jeremy Menez - Antalyaspor


  • 52

    Jan Durica - Trabzonspor


  • 53

    Adriano - Beşiktaş


  • 54

    Theo Bongonda - Trabzonspor


  • 55

    Gökhan Töre - Beşiktaş


  • 56

    Miguel Lopes - Akhisar Belediyespor


  • 57

    Robin Van Persie - Fenerbahçe


  • 58

    Souza - Fenerbahçe


  • 59

    Pablo Batalla - Bursaspor


  • 60

    Anderson Talisca - Beşiktaş


  • 61

    Emre Belözoğlu - Medipol Başakşehir


  • 62

    Volkan Babacan - Medipol Başakşehir


  • 63

    Mariano - Galatasaray


  • 64

    Juraj Kucka - Trabzonspor


  • 65

    Edin Visca - Medipol Başakşehir


  • 66

    Vagner Love - Beşiktaş


  • 67

    Bafetimbi Gomis - Galatasaray


  • 68

    Fabricio - Beşiktaş


  • 69

    Sofiane Feghouli - Galatasaray


  • 70

    Negredo - Beşiktaş


  • 71

    Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş


  • 72

    Carlos Idriss Kameni - Fenerbahçe


  • 73

    Atiba Hutchinson - Beşiktaş


  • 74

    Mehmet Topal - Fenerbahçe


  • 75

    Jeremain Lens - Beşiktaş


  • 76

    Younes Belhanda - Galatasaray

  • 77

    Samuel Etoo - Antalyaspor


  • 78

    Martin Skrtel - Fenerbahçe


  • 79

    Mathieu Valbuena - Fenerbahçe

  • 80

    Giuliano - Fenerbahçe


  • 81

    Samir Nasir - Antalyaspor


  • 82

    Gary Medel - Beşiktaş


  • 83

    Fernando Muslera - Galatasaray


  • 84

    Quaresma - Beşiktaş


  • 85

    Pepe - Beşiktaş
  • 86

    En iyi 40'ta Beşiktaş'tan 11, Fenerbahçe'den 8, Galatasaray'dan ise 7 oyuncu yer aldı.
  • 87

    İşte FIFA 18'in en iyi futbolcuları...
  • 88

    100- BERNARDO SILVA | Manchester City

  • 89

    99- SAMI KHEDIRA | Juventus

  • 90

    98- SADIO MANE | LIVERPOOL

  • 91

    97- DANI ALVES | Manchester City

  • 92

    96- MARCO ASENSIO | Real Madrid

  • 93

    95- FALCAO | Monaco

  • 94

    94- MAURO ICARDI | Inter

  • 95

    93- DELE ALLI | Tottenham

  • 96

    92- BERND LENO | Bayer Leverkusen

  • 97

    91- CLAUDIO MARCHISIO | Juventus

  • 98

    90- STEPHANE RUFFIER | Saint-Etienne

  • 99

    89- ILKAY GUNDOGAN | Manchester City

  • 100

    88- DANIJEL SUBASIC | Monaco

  • 101

    87- RAPHAEL VARANE | Real Madrid

  • 102

    86- KAMIL GLIK | Monaco

  • 103

    85- ANDREA BARZAGLI | Juventus

  • 104

    84- VINCENT KOMPANY | Manchester City

  • 105

    83- HENRIKH MKHITARYAN | Manchester United

  • 106

    82- YANNICK CARRASCO | Atletico Madrid

  • 107

    81- MARC-ANDRE TER STEGEN | Barcelona

  • 108

    80- JAN VERTONGHEN | Tottenham

  • 109

    79- ANGEL DI MARIA | PSG

  • 110

    78- FILIPE LUIS | Atletico Madrid

  • 111

    77- LORENZO INSIGNE | Napoli

  • 112

    76- CESAR AZPILICUETA | Chelsea

  • 113

    75- MIRALEM PJANIC | Juventus

  • 114

    74- JORDI ALBA | Barcelona

  • 115

    73- KEYLOR NAVAS | Real Madrid

  • 116

    72- BLAISE MATUIDI | Juventus
  • 117

    71- CASEMIRO | Real Madrid

  • 118

    70- ALEXANDRE LACAZETTE | Arsenal

  • 119

    69- MIRANDA | Inter Milan

  • 120

    68- PEPE | Besiktas

  • 121

    67- DAVID ALABA | Bayern Munich

  • 122

    66- PETR CECH | Arsenal

  • 123

    65- JAVI MARTINEZ | Bayern Munich

  • 124

    64- MARCO REUS | Borussia Dortmund

  • 125

    63- DIEGO COSTA | Chelsea

  • 126

    62- SOKRATIS | Borussia Dortmund

  • 127

    61- FRANCK RIBERY | Bayern Munich

  • 128

    60- DAVID LUIZ | Chelsea

  • 129

    59- SERGIO BUSQUETS | Barcelona

  • 130

    58- JAMES RODRIGUEZ | Bayern Munich


  • 131

    57- TOBY ALDERWEIRELD | Tottenham


  • 132

    56- KARIM BENZEMA | Real Madrid


  • 133

    55- CESC FABREGAS | Chelsea


  • 134

    54- ISCO | Real Madrid

  • 135

    53- HARRY KANE | Tottenham


  • 136

    52- ALEX SANDRO | Juventus

  • 137

    51- PHILIPPE COUTINHO | Liverpool


  • 138

    50- RADJA NAINGGOLAN | Roma

  • 139

    49- DRIES MERTENS | Napoli


  • 140

    48- ROMELU LUKAKU | Manchester United


  • 141

    47- THOMAS MULLER | Bayern Munich


  • 142

    46- SAMIR HANDANOVIC | Inter


  • 143

    45- ANDRES INIESTA | Barcelona


  • 144

    44- IVAN RAKITIC | Barcelona


  • 145

    43- DAVID SILVA | Manchester City


  • 146

    42. GERARD PIQUE | Barcelona


  • 147

    41. MAREK HAMSIK | Napoli


  • 148

    40. CHRISTIAN ERIKSEN | TOTTENHAM

  • 149

    39- ARTURO VIDAL | BAYERN MÜNİH

  • 150

    38- MARCELO | REAL MADRİD

  • 151

    37- EDINSON CAVANI | PSG

  • 152

    36- PAUL POGBA | MANCHESTER UNITED

  • 153

    35- N'GOLO KANTE | CHELSEA

  • 154

    34- MARCO VERRATTI | PSG

  • 155

    33- JEROME BOATENG | BAYERN MÜNİH

  • 156

    32- MESUT ÖZİL | ARSENAL

  • 157

    31- JAN OBLAK | ATLETICO MADRID

  • 158

    30- ZLATAN IBRAHIMOVIC | MANCHESTER UNITED


  • 159

    29- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | BORUSSIA DORTMUND

  • 160

    28- HUGO LLORIS | TOTTENHAM

  • 161

    27- DIEGO GODIN | ATLETICO MADRID

  • 162

    26- MATS HUMMELS | BAYERN MUNİH

  • 163

    25- THIAGO SILVA | PSG

  • 164

    24- ARJEN ROBBEN | BAYERN MÜNİH

  • 165

    23- LEONARDI BONUCCI | MİLAN

  • 166

    22- THIAGO | BAYERN MÜNİH

  • 167

    21- PAULO DYBALA | JUVENTUS

  • 168

    20- ANTOINE GRIEZMANN | ATLETICO MADRID

  • 169

    19- THIBAUT COURTOIS | CHELSEA

  • 170

    18- SERGIO AGUERO | MANCHESTER CITY

  • 171

    17- GARETH BALE | REAL MADRID

  • 172

    16- GIORGIO CHIELLINI | JUVENTUS

  • 173

    15- KEVIN DE BRUYNE | MANCHESTER CITY

  • 174

    14- ALEXIS SANCHEZ | ARSENAL

  • 175

    13- GIANLUIGI BUFFON | JUVENTUS

  • 176

    12- LUKA MODRIC | REAL MADRID

  • 177

    11- DAVID DE GEA | MANCHESTER UNITED

  • 178

    10- GONZALO HIGUAIN | JUVENTUS

  • 179

    9- TONI KROOS | REAL MADRID

  • 180

    8- EDEN HAZARD | CHELSEA

  • 181

    7- SERGIO RAMOS | REAL MADRID

  • 182

    6- ROBERT LEWANDWOSKI | BAYERN MÜNİH

  • 183

    5- MANUEL NEUER | BAYERN MÜNİH

  • 184

    4- LUIS SUAREZ | BARCELONA

  • 185

    3- NEYMAR | PSG

  • 186

    2- LIONEL MESSI | BARCELONA

  • 187

    1- CRISTIANO RONALDO | REAL MADRID
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