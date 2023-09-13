FIFA 24 ne zaman çıkacak? 'EA Sports FC 24' olarak satışa sunulacak

ERKEN ERİŞİM HAKKI OLACAK

Oyunun FIFA 23'te olduğu gibi standart ve Nihai sürümlerde mevcut olacağı ayrıca Ultimate sürümünün sahiplerinin 7 gün erken erişim elde edeceği aktarıldı. Ancak FIFA 23 Ultimate sahiplerinin ise 3 günlük bir erken erişim hakkı bulunacak.