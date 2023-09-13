FIFA 24 ne zaman çıkacak? 'EA Sports FC 24' olarak satışa sunulacak
FIFA 24 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, tüm oyunseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Artık FIFA lisansına sahip olmayan Electronic Arts, geçtiğimiz Nisan ayında EA Sports FC'nin yeni üçgen logosunu tanıtmış ve oyunun EA Sports FC 24 olarak piyasaya süreceğini açıklamıştı. Peki, FIFA 24 ne zaman çıkacak?
FIFA 24'ün ne zaman piyasaya sürüleceği binlerce oyunsever tarafından sorgulanıyor. FIFA lisansının sona ermesiyle oyunu EA Sports FC adı altında çıkaracak olan Electronic Arts, oyunun çıkacağı tarihi duyurdu. Peki, FIFA 24 ne zaman çıkacak?