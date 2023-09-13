FIFA 24 ne zaman çıkacak? 'EA Sports FC 24' olarak satışa sunulacak

FIFA 24 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, tüm oyunseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Artık FIFA lisansına sahip olmayan Electronic Arts, geçtiğimiz Nisan ayında EA Sports FC'nin yeni üçgen logosunu tanıtmış ve oyunun EA Sports FC 24 olarak piyasaya süreceğini açıklamıştı. Peki, FIFA 24 ne zaman çıkacak?

FIFA 24 ne zaman çıkacak? 'EA Sports FC 24' olarak satışa sunulacak - 1

FIFA 24'ün ne zaman piyasaya sürüleceği binlerce oyunsever tarafından sorgulanıyor. FIFA lisansının sona ermesiyle oyunu EA Sports FC adı altında çıkaracak olan Electronic Arts, oyunun çıkacağı tarihi duyurdu. Peki, FIFA 24 ne zaman çıkacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

FIFA 24 ne zaman çıkacak? 'EA Sports FC 24' olarak satışa sunulacak - 2

EA SPORTS FC (FIFA) 24 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports FC 24'ün çıkış tarihi 29 Eylül 2023 olarak belirlendi.

FIFA 24 ne zaman çıkacak? 'EA Sports FC 24' olarak satışa sunulacak - 3

ERKEN ERİŞİM HAKKI OLACAK

Oyunun FIFA 23'te olduğu gibi standart ve Nihai sürümlerde mevcut olacağı ayrıca Ultimate sürümünün sahiplerinin 7 gün erken erişim elde edeceği aktarıldı. Ancak FIFA 23 Ultimate sahiplerinin ise 3 günlük bir erken erişim hakkı bulunacak.

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