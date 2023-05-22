Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu

SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracı, 4 kişilik ekiple ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Carnaval'da Axiom Space'den Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla fırlatıldı. Ekipte yer alan Rayyanah Barnawi, uzaya giden ilk Suudi kadın oldu.

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 1

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletinde Cape Carnaval'daki Axiom Space'den,Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 2

4 kişilik bir ekibin bulunduğu Dragon uzay aracında Suudi Arabistan'ın ilk astronotlarından Rayyanah Barnawi ve Ali AlQarni de yer aldı.

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 3

Rayyanah Barnawi, aynı zamanda uzaya giden ilk Suudi kadın unvanını da aldı.

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 4

Suudi Arabistan'ın haber kanalı El-İhbariye'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Karni ile Bernavi'nin de içinde bulunduğu uzay mekiğinin fırlatıldığı ve Uluslararası Uzay Üssüne doğru hareket ettiği aktarıldı.

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 5

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da 17 Mayıs'ta yer alan haberde, Karni ile Bernavi'nin uzay yolculuğu için yaptığı hazırlıkların tamamlandığı bildirilmişti.

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 6

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, geçen yılın eylül ayında, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilmişti.

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 7

Uzay Kurumundan 14 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Rayyane Bernavi ve Ali Karni'nin AX-2 uzay mekiğiyle gideceği bildirilmişti.

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 8

Uzay mekiğinin yılın ikinci yarısında ABD'den hareket edeceği aktarılırken, program kapsamında Meryem Firdevs ve Ali el-Gamdi adlı astronotların da uzay araştırmaları konusunda eğitim görecekleri açıklanmıştı.

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 9

Astronotlar Uzay İstasyonu'nda 8 gün geçirecek. Görev toplamda 10 gün sürecek.

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 10

Uzay İstasyonunda 14 "öncü bilimsel deney" gerçekleştirecek astronotlar, görev süresince canlı yayın üzerinden 12 bin Suudi öğrenciye de eğitim verecek.

Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 11
Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 12
Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 13
Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 14
Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 15
Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 16
Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 17
Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 18
Fılatma başarıyla gerçekleşti: Uzaya giden ilk Suudi kadın oldu - 19
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