Filmdi gerçek oldu: Instagram'a yapay zeka destekli sanal arkadaş geliyor
Instagram, yapay zeka destekli sanal arkadaş oluşturma özelliğinin üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar artık kendi istedikleri kişiliğe sahip bir arkadaş oluşturabilecek ve onunla sohbet edebilecek. Bu özellik, Joaquin Phoenix'in başrol oynadığı bir insanın yapay zeka ile ilişkisini konu alan "Her" filmini akıllara getirdi. İşte ayrıntılar...
YAPAY ZEKA DESTEKLİ SANAL ARKADAŞ
Instagram, kullanıcıların kendi isteklerine göre özelleştirebilecekleri ve ardından sohbet edebilecekleri bir yapay zeka destekli sanal arkadaş özelliği geliştiriyor.
Özellikle beraber kullanıcılar yapay zekayla soruları yanıtlamak, karşılaştıkları zorlukları konuşmak, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmak ve çok daha fazlası için sohbet edebilecekler.