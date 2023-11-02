Filmdi gerçek oldu: Instagram'a yapay zeka destekli sanal arkadaş geliyor

"HER" FİLMİ GERÇEK OLUYOR

Bu özellik, Joaquin Phoenix'in başrol oynadığı bir insanın yapay zeka ile ilişkisini konu alan "Her" filmini akıllara getirdi.

Filmde Theodore Twombly karakterini oynayan Joaquin Phoenix, yapay zeka destekli bir sistemde kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır.

Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırırken, filmde bir insanın yapay zeka ile yaşadığı ilişkiye odaklanır.

Instagram'ın bu özelliği sayesinde İnsanlar, yapay zeka robotlarıyla arkadaşlık kurabilecek.