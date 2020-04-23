Fransız araştırmacılar corona virüse karşı nikotin bantlarını denemeye hazırlanıyor

Corona virüs salgınına çözüm bulabilmek adına dünyanın dört bir yanıda pek çok bilimsel araştırma yapılıyor.

Bilim insanları bir yandan salgına karşı aşı geliştirmek için yoğun mesai harcarken bir yandan da hali hazırda sahip olduğumuz yöntemlerin virüse karşı etkili olup olmadığını test ediyor.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkede corona virüs nedeniyle hastanede tedavi görmek zorunda kalan nikotin bağımlılarının oranı yüzde 4.4 olarak belirlenirken ülkedeki nikotin bağımlılığının oranı ise yüzde 25 seviyesinde.

Aynı habere göre, uzmanlar bu rakamlardan yola çıkarak nikotinin corona virüse karşı bir etkisinin olup olmadığını ilk olarak test etme imkanına sahip olacak.

Ancak bu durum hala br teori boyutunda. Bilim insanları nikotinin böyle bir etkisinin olup olmadığının anlaşılabilmesi adına pek çok deney yapılması gerektiğinin altını çiziyor.