Geleceğe damga vuracak 5 teknoloji trendi

1. ÜRETKEN YAPAY ZEKA

Araştırmalar, yapay zekanın 2025 yılına kadar tüm verilerin yüzde 10'unu oluşturacağını ve bu alanda 2024'te büyük bir büyüme beklendiğini öngörüyor.

Birçok sektör ve işletme de daha verimli, daha optimize çalışmak için yapay zeka uygulamalarını iş süreçlerine nasıl dahil edebilecekleri üzerine çalışıyor.

Microsoft'un yeni yapay zeka (AI) platformu Windows Copilot, dünyanın dört bir yanındaki bilgileri tutarlı bir şekilde bir araya getirerek akıcı, samimi ve güçlü argümanlarla desteklenebilen bir çıktı haline dönüştürebiliyor.