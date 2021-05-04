Geliştirilen en hızlı araç: Saniyede 150 kilometre

NASA'nın Güneş'e yolladığı uzay aracı Parker hız rekorunu kırdı. Araç saniyede 150 kilometre hıza ulaştı. Bu ışık hızının onbinde beşine denk geliyor.

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ntv.com.tr 04.05.2021 - 10:49

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen Parker Solar Probe (Parker Güneş Kaşifi) hız rekorunu kırdı.

2018'de Güneş'e fırlatılan Parker saatte 532 bin kilometre hıza ulaştı. Böylece uzaydaki en hızlı insan yapımı nesne rekorunu egale etti. Bir önceki rekor da zaten Parker'a aitti.

Güneş Kaşifi aynı zamanda Güneş'e yakın insan yapımı nesne rekorunu da ele geçirdi. Saniyede 150 kilometre hızla Dünya'nın çevresinde bir tam tur 4.5 dakikada tamamlanabiliyor.

Ayrıca bu hız ışık hızının onbinde birine denk geliyor. Rekor 29 Nisan'da kayıtlara geçti. Görevi 2025'te bitecek olan Parker, önceden belirlenmiş 24 kontrol noktasının sadece sekizincisini aştı.

Her noktada araç Venüs'ün yerçekimini kendi hızını artırmak için kullanıyor ve Güneş'e biraz daha yaklaşıyor.

Parker'ı geliştiren mühendisler aracın saate 692 bin kilometre hıza çıkabileceğini düşünüyor. Bu da saniyede 192 kilometre hıza denk geliyor.

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