Geminid Meteor Yağmuru'ndan geriye bu kareler kaldı

Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru sona erdi. Görsel şölenden geriye bu kareler kaldı.
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İçinde bulunduğumuz yılın son gökyüzü şöleni Geminid Meteor Yağmuru 13 Aralık 2018'i 14 Aralık 2018 'e bağlayan gece doruk noktasına ulaştı.
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Geminid'den geriye dünyanın dört bir yanından bu kareler kaldı.
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GEMINID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?
Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Geminid (İkizler) meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebiliyor.
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GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
"Meteor yağmurları
nın kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.
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GEÇEN YILLARDAN DİKKAT ÇEKEN KARELER
Geminid Meteor Yağmuru'ndan geçtiğimiz yıllarda ise objektiflere bu kareler yansımıştı.
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GEMINID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?
Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Geminid (İkizler) meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebiliyor.
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