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Geminid Meteor Yağmuru'ndan geriye bu kareler kaldı

Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru sona erdi. Görsel şölenden geriye bu kareler kaldı.

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    İçinde bulunduğumuz yılın son gökyüzü şöleni Geminid Meteor Yağmuru 13 Aralık 2018'i 14 Aralık 2018 'e bağlayan gece doruk noktasına ulaştı.
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    Geminid'den geriye dünyanın dört bir yanından bu kareler kaldı.
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    GEMINID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

    GEMINID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?
    Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Geminid (İkizler) meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebiliyor.
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    GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

    GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
    "Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.
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    GEÇEN YILLARDAN DİKKAT ÇEKEN KARELER

    geminid meteor yağmuru
    Geminid Meteor Yağmuru'ndan geçtiğimiz yıllarda ise objektiflere bu kareler yansımıştı.
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    GEMINID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

    GEMINID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?
    Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Geminid (İkizler) meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebiliyor.
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