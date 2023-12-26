Geri sayım başladı: Türkiye'nin süper bilgisayarı olacak

TOP 500 LİSTESİNE SOKACAK

500’den fazla sunucuya, 56 bin çekirdeğe sahip olan bilgisayar, Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarının sıralandığı ‘Top500’ listesine sokacak.



Binlerce kez test edilmesi gereken yeni teknolojilerin bu bilgisayar yardımıyla hesaplamaları kusursuz bir şekilde yapabileceği aktarılırken, bir jet uçağının çevresindeki hava direncinin bile hesaplamalarını kusursuz şekilde yapabileceği kaydedildi.