Geri sayım başladı: Türkiye'nin süper bilgisayarı olacak

Türkiye, süper bilgisayarı için gün sayıyor. Geliştirilen "süper bilgisayarda" 500'den fazla sunucu ve 56 bin çekirdek olacağı belirtilirken, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarının sıralandığı "Top500" listesine sokacağı kaydedildi.

Geri sayım başladı: Türkiye'nin süper bilgisayarı olacak - 1

ÖNÜMÜDEKİ GÜNLERDE ÇIKIŞ YAPACAK

Türkiye, Endüstri 4.0'ı yakalama konusunda son yıllarda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK ve Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) bünyesinde 2024'ün başlarında çıkış yapacak bir süper bilgisayarın önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Öte yandan süper bilgisayardan binlerce araştırmacı ve firmanın da yararlanacağı bildirildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Geri sayım başladı: Türkiye'nin süper bilgisayarı olacak - 2

TOP 500 LİSTESİNE SOKACAK

500’den fazla sunucuya, 56 bin çekirdeğe sahip olan bilgisayar, Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarının sıralandığı ‘Top500’ listesine sokacak.

Binlerce kez test edilmesi gereken yeni teknolojilerin bu bilgisayar yardımıyla hesaplamaları kusursuz bir şekilde yapabileceği aktarılırken, bir jet uçağının çevresindeki hava direncinin bile hesaplamalarını kusursuz şekilde yapabileceği kaydedildi.

Geri sayım başladı: Türkiye'nin süper bilgisayarı olacak - 3

İNGİLTERE SÜPER BİLGİSAYARINI DUYURMUŞTU

Birleşik Krallık, geçtiğimiz ay yapay zekalı süper bilgisayar için 273 milyon dolarlık yatırım yaptı. Isambard-AI isimli bilgisayarın en güçlü bilgisayardan bile 10 kat daha hızlı olacağı kaydedildi.

Binlerce NVIDIA süper çipi barındıracak ve saniyede 200 katrilyondan fazla hesaplama yapabilecek.

Geri sayım başladı: Türkiye'nin süper bilgisayarı olacak - 4

2024 YAZINDA FAALİYETE GEÇECEK

Isambard-AI'nin 2024 yazında faaliyete geçmesi ve Bristol Üniversitesi tarafından kullanılması bekleniyor.

NVIDIA'nın belirttiğine göre, süper bilgisayar Hewlett Packard Enterprise tarafından üretiliyor ve NVIDIA'nın GH200 Grace Hopper Super çiplerinden 5.448 adet kullanacak.

Geri sayım başladı: Türkiye'nin süper bilgisayarı olacak - 5

AMERİKA'NIN SÜPER BİLGİSAYARI AURORA

Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda inşa edilen Aurora'nın yapay zeka ve bilimsel hesaplamalarda kullanılması bekleniyor.

Süper bilgisayarın maliyeti ise 500 milyon ABD doları olarak tahmin ediliyor.

Geri sayım başladı: Türkiye'nin süper bilgisayarı olacak - 6

YÜZDE 100 ÇALIŞMASI BEKLENMİYOR

600 ton ağırlığındaki Aurora, 60 bin grafik işlem birimini çalıştıracak.

Projenin henüz tamamlanmadığı ve 2024’e kadar da yüzde 100 çalışması öngörülmüyor.

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