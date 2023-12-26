Geri sayım başladı: Türkiye'nin süper bilgisayarı olacak
Türkiye, süper bilgisayarı için gün sayıyor. Geliştirilen "süper bilgisayarda" 500'den fazla sunucu ve 56 bin çekirdek olacağı belirtilirken, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarının sıralandığı "Top500" listesine sokacağı kaydedildi.
ÖNÜMÜDEKİ GÜNLERDE ÇIKIŞ YAPACAK
Türkiye, Endüstri 4.0'ı yakalama konusunda son yıllarda önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK ve Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) bünyesinde 2024'ün başlarında çıkış yapacak bir süper bilgisayarın önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.
Öte yandan süper bilgisayardan binlerce araştırmacı ve firmanın da yararlanacağı bildirildi.