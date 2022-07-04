Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde işsiz görüntüler

Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aybuke Tilis ise "Van'da ilk kez böyle bir etkinlik yapılıyor. Biz de burada katılımcılara teleskobu ve gökyüzünü anlatıyoruz. Çok kalabalık. İnsanlar çok ilgi gösteriyor. Özellikle gençler gök bilimine çok meraklı." ifadelerini kullandı.