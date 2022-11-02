Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts

Google, 1 Kasım 2022 itibariyle Hangouts uygulamasına son verdi. Uygulamaya giren kullanıcılar, otomatik olarak 'Chat'e yönlendiriliyor. İşte Google'ın 'uygulama mezarlığı'na gönderdiği, tarihe karışan uygulamaları....

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 1

Google, 2020 yılında yaptığı açıklamayla Hangouts kullanıcılarını aşama aşama Google Chat hizmetine taşıyacağını duyurmuştu. 

1 Kasım itibariyle artık Google kullanıcılarının tamamı Chat uygulamasına yönlendiriliyor.

Hangouts kullanıcıları, 1 Ocak 2023 tarihine kadar bilgilerini indirme talebinde bulanabilecek.

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 2

Hangouts'un da tarihe karışmasıyla birlikte Google+ projesinin son kalıntılarından biri de kullanımdan kalkmış oldu. 

Google Chat uygulaması, Hangouts ile benzer özellikler vaat ederken, Gmail'e de entegre edilebiliyor.

İşte Google'ın tarihe karışan uygulamaları...

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 3

ABD’li teknoloji devi Google’ın bir uygulaması daha tarihe karışıyor.

Bulut tabanlı oyun sistemi Stadia’nın Başkan Yardımcısı Phil Harrison’ın Ocak ayından itibaren sonlanacağını açıkladı.

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 4

Harrison, Ocak ayının ortasına kadar olan süreçte Google Store’den satın alınan Stadia donanımlarının ve Stadia’dan yapılan satın almalara ait tutarların da geri ödeneceğini duyurdu.

Stadia’nın ‘oyundan çekilmesiyle’, Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now ve Amazon Luna bulut tabanlı oyun hizmeti veren şirketlerin kalan son temsilcileri oldu.

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 5

"Nerede ve ne zaman isterse oyun oyna" sloganıyla yola çıkan Stadia, kullanıcılarına istedikleri cihazı kullanarak  istedikleri yerde oyun keyfini deneyimleyebilmelerini amaçlıyordu.

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 6

Ancak Stadia şirketin fişini çektiği tek servisi değil!

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 7

İşte Google’ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 8

Google Play Music, YouTube Music'in devreye girmesiyle 2020 yılında tarihin tozlu raflarındaki yerini almıştı.

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 9

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017) 

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 10

2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı. 

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 11

2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı. 

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 12

2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu. 

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 13

Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı. 

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 14

Şirketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 15

İnternet devi Google'ın 2009'da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: kullanımdan kaldırıldı

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 16

Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 17

Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da şirketin fişini çektiği bir başka ürünü

Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts - 18

Google,  Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print 'i 31 Aralık 2020'de kapatacağını duyurmuştu. 

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