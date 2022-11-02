Google bir uygulamanın daha fişini çekti: Hangouts

Harrison, Ocak ayının ortasına kadar olan süreçte Google Store’den satın alınan Stadia donanımlarının ve Stadia’dan yapılan satın almalara ait tutarların da geri ödeneceğini duyurdu.

Stadia’nın ‘oyundan çekilmesiyle’, Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now ve Amazon Luna bulut tabanlı oyun hizmeti veren şirketlerin kalan son temsilcileri oldu.