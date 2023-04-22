Google "Dünya Günü" doodle tasarımıyla iklim değişikliğine dikkat çekti: Dünya Günü nedir?

OLUMSUZ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

WMO'nun yayımladığı 2022 Küresel İklim Durumu Raporu'nda sera gazları, sıcaklıklar, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısısı ve asitlenme, deniz buzu ve buzullar gibi temel iklim göstergelerine odaklanılırken iklim değişikliğinin ve aşırı hava olaylarının etkileri de vurgulandı.



Rapora göre, iklim değişikliği, dağların zirvesinden okyanusun derinliklerine kadar 2022'de de etkisini sürdürdü. Kuraklıklar, seller ve sıcak hava dalgaları her kıtayı etkilerken milyarlarca dolar değerinde kayıp ve hasara neden oldu.

Antarktika'da deniz buzu seviyesi en düşük düzeye inerken bazı Avrupa buzullarında ise alışılmışın dışında erime oldu.

Son 3 yıldır hava sıcaklığını düşürücü etkiye sahip hava olayı La Nina'nın etkisine rağmen 2015-2022, küresel sıcaklık açısından en sıcak 8 yıl oldu.

Buzul erimeleri ve deniz seviyesinin yükselmesi, 2022'de yine rekor seviyelere ulaşırken etkisinin binlerce yıl sürmesi bekleniyor.

Küresel ortalama sıcaklık 2022'de 1850-1900 yılları ortalamasının 1,15 derece üzerinde ölçüldü.