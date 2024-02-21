Google Gemini beyaz insanlara karşı ırkçı olmakla suçlanıyor
Google’ın yeni yapay zekası Gemini, saniyeler içinde metinden görüntü oluşturabiliyor. Yeni teknolojiyi test etmek isteyen kullanıcıların oluşturduğu insan görsellerinin büyük çoğunluğunun beyaz olmadığını fark etmesi üzerine, Gemini uygulamasına beyazlara karşı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle sosyal medyada tepki yağdı.
Google'ın yeni yapay zeka modeli olan Gemini 1.5, görsel oluşturma özelliğiyle dikkat çekiyor.
Geçen hafta piyasaya çıkan Gemini merkalı kullanıcılar tarafından hemen kullanılmaya başladı.
Ancak kullanıcılar yapay zekanın ürettiği insan görsellerinin çoğunlukla beyaz olmadığını farketti.
Gemini, isteklere anında cevap vererek görüntüler oluşturuyor. Ancak kullanıcılar, botun Kafkas insanlarının görsellerini oluşturmayı reddettiğini iddia ediyorlar.
Bunun üzerine, birçok kişi Google'ı ırkçılıkla suçladı.