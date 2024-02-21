Google Gemini beyaz insanlara karşı ırkçı olmakla suçlanıyor

Google’ın yeni yapay zekası Gemini, saniyeler içinde metinden görüntü oluşturabiliyor. Yeni teknolojiyi test etmek isteyen kullanıcıların oluşturduğu insan görsellerinin büyük çoğunluğunun beyaz olmadığını fark etmesi üzerine, Gemini uygulamasına beyazlara karşı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle sosyal medyada tepki yağdı.

Google Gemini beyaz insanlara karşı ırkçı olmakla suçlanıyor - 1

Google'ın yeni yapay zeka modeli olan Gemini 1.5, görsel oluşturma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Geçen hafta piyasaya çıkan Gemini merkalı kullanıcılar tarafından hemen kullanılmaya başladı.

Ancak kullanıcılar yapay zekanın ürettiği insan görsellerinin çoğunlukla beyaz olmadığını farketti. 

Gemini, isteklere anında cevap vererek görüntüler oluşturuyor. Ancak kullanıcılar, botun Kafkas insanlarının görsellerini oluşturmayı reddettiğini iddia ediyorlar.

Bunun üzerine, birçok kişi Google'ı ırkçılıkla suçladı. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google Gemini beyaz insanlara karşı ırkçı olmakla suçlanıyor - 2

KAFKAS İNSANLARININ GÖRÜNTÜLERİNİ OLUŞTURMUYOR

Kullanıcılar, Papalar, Vikingler ve country müzik hayranları gibi isteklerde bulundukarında yapay zeka botunun Kafkas insanlarının görüntülerini oluşturmayı reddettiğini iddia etti. 

Bir kullanıcı X'te paylaştığı gönderide "Yeni oyun: Google Gemini'nin Kafkas bir erkek görseli oluşturmasını sağlamaya çalışın. Şimdiye kadar başarılı olamadım" diyerek durumu paylaştı.

Google Gemini beyaz insanlara karşı ırkçı olmakla suçlanıyor - 3

İNSAN GÖRSELLERİNİN ÇOĞUNLUĞU BEYAZ DEĞİL

Pek çok hevesli kullanıcı aracı test ederek sörf tahtasına binen köpeklerden, uçan arabalara kadar her şeyin görüntülerini oluşturdu.

Ancak ilk kullanıcılardan bazıları, aracın oluşturduğu insan görsellerinin büyük çoğunluğunun beyaz olmadığını farkettiler.

Google Gemini beyaz insanlara karşı ırkçı olmakla suçlanıyor - 4

Bu sorun ilk olarak eski bir bilgisayar mühendisi  Frank J. Fleming tarafından X'te paylaşıldı.

Fleming ilk olarak Google Gemini'den "bir Papa resmi oluşturmasını" istedi ve çıkan iki sonucunda da renkli insanlardan oluşturulduğunu farketti. 

Daha sonra, açıkça söylemeden beyaz bir kişiyi istemenin yeni yollarını bulmaya çalıştı.

Google Gemini beyaz insanlara karşı ırkçı olmakla suçlanıyor - 5

Bununla birlikte, ortaçağ şövalyeleri, sandviç yiyen biri, dans etmekte kötü olan biri, bir country müzik hayranı ve bir Viking resimlerine yönelik talepleri de yalnızca siyahi insanların resimleriyle sonuçlandı.

Google Gemini beyaz insanlara karşı ırkçı olmakla suçlanıyor - 6

Buna yanıt olarak birçok kullanıcı Google Gemini'yi "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı "Ben de Google'ın Gemini adlı yapay zekasının beyaz insanlara karşı gerçekten ayrımcılık yapıp yapmadığını ve ırkçı olup olmadığını görmeye gittim. ve evet, öyle" diye tweet attı.

Başka bir kullanıcı "Yüzden fazla farklı ipucu denedim ve Gemini beyaz insanların var olduğunu kabul etmiyor. bu çok korkutucu ve ırkçı" dedi. 

Kullanıcılar Google Gemini'nin beyaz insanların var olduğunu kabul etmesini sağlamak utanç verici derecede zor diyrek uygulamaya tepki gösterdi. 

Konuyla ilgli henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

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