Buna yanıt olarak birçok kullanıcı Google Gemini'yi "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı "Ben de Google'ın Gemini adlı yapay zekasının beyaz insanlara karşı gerçekten ayrımcılık yapıp yapmadığını ve ırkçı olup olmadığını görmeye gittim. ve evet, öyle" diye tweet attı.

Başka bir kullanıcı "Yüzden fazla farklı ipucu denedim ve Gemini beyaz insanların var olduğunu kabul etmiyor. bu çok korkutucu ve ırkçı" dedi.

Kullanıcılar Google Gemini'nin beyaz insanların var olduğunu kabul etmesini sağlamak utanç verici derecede zor diyrek uygulamaya tepki gösterdi.

Konuyla ilgli henüz resmi bir açıklama gelmedi.