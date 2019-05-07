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Google'dan ilginç iPhone hatası

Teknoloji devi Google, iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir açık ile gündemde.

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    Kullanıcıların görsel ve videolarını saklamalarına imkan tanıyan Google Fotoğraflar, iPhone modellerindeki hatası ile gündemde. 

    Geçtiğimiz günlerde Pixel ailesinin yeni üyesini tanıtan Google, kullanıcılarına orijinal kalite eşliğinde ücretsiz yedekleme imkanı sunmadı. 

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    Ancak sistemde yer alan bir açık nedeniyle Google Pixel kullanıcılarına sunulmayan bu özelliğin iPhone kullanıcıları tarafından ücretsiz kullanılabildiği ortaya çıktı.
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    iPhone cihazlarının bu hatadan HEIC formatı sayesinde yararlandığı belirtiliyor.

    Bu format, Google’ın JPEG formatından daha az yer kaplıyor. 

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    iPhone kullanıcıları, bu hata sayesinde Google Fotoğraflar'a herhangi bir ücret ödemiyor ve fotoğraflarını orijinal boyutlarında saklayabiliyor.

    Konuyla ilgili bir açıklama yapan Google kısa sürede hayata geçirilecek güncelleme ile bu hatanın ortadan kaldırılacağını duyurdu. 

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    GOOGLE UYARIYOR: ANDROID TELEFONLARDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

    GOOGLE UYARIYOR: ANDROID TELEFONLARDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

    ABD merkezli teknoloji devi Google geçtiğimiz dönemde güvenlik açığı bulunan akıllı telefonların listesini açıklamıştı.

    İşte Google'a göre mutlaka Android telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

    Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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    Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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    SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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    Pro Camera Beauty

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    Art Effect

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    Cartoon Art Photo

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    Emoji Camera

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    Art Filter

  • 13

    Artistic effect Filter

  • 14

    Art Effect

  • 15

    Beauty Camera

  • 16

    Selfie Camera Pro

  • 17

    Wallpapers HD

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    Horizon Beauty Camera

  • 19

    Super Camera

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    Art Effects for Photo

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    Awesome Cartoon Art

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    Art Filter Photo

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    Art Editor

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    Art Filter Photo Effects

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    Cartoon Effect

  • 26

    Cartoon Art Photo Filter

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    Photo Editor

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    Magic Art Filter Photo Editor

  • 29

    Fill Art Photo Editor

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    ArtFlipPhotoEditing

  • 31

    Cartoon Art Photo

  • 32

    Prizma Photo Effect

  • 33

    Art Filter Photo Editor

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    Pixture

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    Photo Art Effect

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    Cartoon Photo Filter
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    GOOGLE GÜVENLİK AÇIĞI BULUNAN TELEFONLARI AÇIKLADI

    GOOGLE GÜVENLİK AÇIĞI BULUNAN TELEFONLARI AÇIKLADI

    Google'dan geçtiğimiz fönemde akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı gelmişti. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıklamıştı.

    Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.

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    Yayınlanan listede Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google'ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı.
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    Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi. 

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