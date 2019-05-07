Google'dan ilginç iPhone hatası
Teknoloji devi Google, iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir açık ile gündemde.
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Kullanıcıların görsel ve videolarını saklamalarına imkan tanıyan Google Fotoğraflar, iPhone modellerindeki hatası ile gündemde.
Geçtiğimiz günlerde Pixel ailesinin yeni üyesini tanıtan Google, kullanıcılarına orijinal kalite eşliğinde ücretsiz yedekleme imkanı sunmadı.
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2Ancak sistemde yer alan bir açık nedeniyle Google Pixel kullanıcılarına sunulmayan bu özelliğin iPhone kullanıcıları tarafından ücretsiz kullanılabildiği ortaya çıktı.
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iPhone cihazlarının bu hatadan HEIC formatı sayesinde yararlandığı belirtiliyor.
Bu format, Google’ın JPEG formatından daha az yer kaplıyor.
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iPhone kullanıcıları, bu hata sayesinde Google Fotoğraflar'a herhangi bir ücret ödemiyor ve fotoğraflarını orijinal boyutlarında saklayabiliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Google kısa sürede hayata geçirilecek güncelleme ile bu hatanın ortadan kaldırılacağını duyurdu.
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GOOGLE UYARIYOR: ANDROID TELEFONLARDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR
ABD merkezli teknoloji devi Google geçtiğimiz dönemde güvenlik açığı bulunan akıllı telefonların listesini açıklamıştı.
İşte Google'a göre mutlaka Android telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
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6Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
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7SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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8Pro Camera Beauty
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9Art Effect
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10Cartoon Art Photo
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11Emoji Camera
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12Art Filter
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13Artistic effect Filter
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14Art Effect
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15Beauty Camera
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16Selfie Camera Pro
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17Wallpapers HD
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18Horizon Beauty Camera
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19Super Camera
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20Art Effects for Photo
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21Awesome Cartoon Art
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22Art Filter Photo
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23Art Editor
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24Art Filter Photo Effects
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25Cartoon Effect
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26Cartoon Art Photo Filter
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27Photo Editor
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28Magic Art Filter Photo Editor
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29Fill Art Photo Editor
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30ArtFlipPhotoEditing
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31Cartoon Art Photo
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32Prizma Photo Effect
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33Art Filter Photo Editor
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34Pixture
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35Photo Art Effect
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36Cartoon Photo Filter
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GOOGLE GÜVENLİK AÇIĞI BULUNAN TELEFONLARI AÇIKLADI
Google'dan geçtiğimiz fönemde akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı gelmişti. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıklamıştı.
Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.
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38Yayınlanan listede Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google'ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı.
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Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi.