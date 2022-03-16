Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 07:36 | Son Güncelleme : 16.03.2022 - 07:52
Şirket, bir blog gönderisinde, ülkedeki Android telefonlara bir uyarı sistemi sunmak için Ukrayna hükümetiyle birlikte çalıştığını açıkladı. Bu özellik ilk olarak yazılım geliştirme topluluğu XDA-Developers tarafından test edildi.
Google tarafından yapılan duyuruda, "Trajik bir şekilde, Ukrayna'da milyonlarca insan artık güvenliğe ulaşmak için hava saldırısı uyarılarına güveniyor" denildi.
Google’da Android birimi mühendislik başkan yardımcısı olan Dave Burke'e göre, Android uyarıları, Ukrayna hükümeti tarafından halihazırda gönderilen uyarılara dayanacak ve depremler hakkında hızlı bir şekilde uyarı göndermek için oluşturulmuş bir sistemden uyarlanacak.
Bununla birlikte, Google, aktif uyarıların olduğu bölgelerdeki Ukraynalılara hava saldırısı bildirimleri gönderen “Ukrayna Alarm”ı uygulamasını Google Play Store'da öne çıkardı.
Burke, yeni uyarı sisteminin hali hazırda uygulanmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'daki tüm Android telefonlara yayılacağını söyledi.
Diğer taraftan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Google, tüm reklam satışlarını duraklatmak ve Rusya'nın devlet tarafından finanse edilen medya uygulamalarını Avrupa'da Google Play'den kaldırmak da dahil olmak üzere çeşitli eylemlerde bulundu.
1 Mart'ta "Ukrayna'nın Rus işgali hem bir trajedi hem de insani bir felakettir" paylaşımını yapan Google, "Ukrayna'daki insanları ürünlerimiz aracılığıyla desteklemek, siber güvenlik tehditlerine karşı savunmak, yüksek kaliteli, güvenilir bilgileri ortaya çıkarmak ve bölgedeki meslektaşlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.