Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ülkede yüzlerce sivil hayatını kaybetti, şehirler yıkıldı. Google, Ukraynalılara yardım etmek amacıyla önceden planlanmış hava saldırıları için bir uyarı sistemi oluşturdu. Bu kapsamda, Ukrayna'daki Android kullanıcıları akıllı telefonlarına doğal afetlere benzer bir şekilde hava saldırıları için önceden uyarı alabilecek.

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 07:36 | Son Güncelleme : 16.03.2022 - 07:52

Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı - 1

devi , 'daki Android kullanıcılarının, doğrudan telefonlarına hava saldırısı uyarıları alacaklarını duyurdu.

Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı - 2

UKRAYNA HÜKÜMETİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Şirket, bir blog gönderisinde, ülkedeki Android telefonlara  bir uyarı sistemi sunmak için Ukrayna hükümetiyle birlikte çalıştığını açıkladı. Bu özellik ilk olarak yazılım geliştirme topluluğu XDA-Developers tarafından test edildi.

Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı - 3

Google tarafından yapılan duyuruda, "Trajik bir şekilde, Ukrayna'da milyonlarca insan artık güvenliğe ulaşmak için hava saldırısı uyarılarına güveniyor" denildi.

Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı - 4

Google’da Android birimi mühendislik başkan yardımcısı olan Dave Burke'e göre, Android uyarıları, Ukrayna hükümeti tarafından halihazırda gönderilen uyarılara dayanacak ve depremler hakkında hızlı bir şekilde uyarı göndermek için oluşturulmuş bir sistemden uyarlanacak.

Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı - 5

Bununla birlikte, Google, aktif uyarıların olduğu bölgelerdeki Ukraynalılara hava saldırısı bildirimleri gönderen “Ukrayna Alarm”ı uygulamasını Google Play Store'da öne çıkardı. 

Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı - 6

Burke, yeni uyarı sisteminin hali hazırda uygulanmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'daki tüm Android telefonlara yayılacağını söyledi.

Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı - 7

GOOGLE'DAN RUSYA'YA BOYKOT

Diğer taraftan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Google, tüm reklam satışlarını duraklatmak ve Rusya'nın devlet tarafından finanse edilen medya uygulamalarını Avrupa'da Google Play'den kaldırmak da dahil olmak üzere çeşitli eylemlerde bulundu.

Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı - 8

1 Mart'ta "Ukrayna'nın Rus işgali hem bir trajedi hem de insani bir felakettir" paylaşımını yapan Google, "Ukrayna'daki insanları ürünlerimiz aracılığıyla desteklemek, siber güvenlik tehditlerine karşı savunmak, yüksek kaliteli, güvenilir bilgileri ortaya çıkarmak ve bölgedeki meslektaşlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı - 9
Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı - 10

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER