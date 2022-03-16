Google'dan Ukraynalı Android kullanıcıları için hava saldırısı uyarısı göndermeye başladı

GOOGLE'DAN RUSYA'YA BOYKOT

Diğer taraftan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Google, tüm reklam satışlarını duraklatmak ve Rusya'nın devlet tarafından finanse edilen medya uygulamalarını Avrupa'da Google Play'den kaldırmak da dahil olmak üzere çeşitli eylemlerde bulundu.