Google'ın yeni Pixel tableti satışa çıkmadan pazar yerlerine düştü

Google bir süredir akıllı telefon, tablet ve saat gibi son tüketici ürünü teknolojik cihazlar üretiminde yer kapmaya çalışıyor. Google Pixel ürünleri henüz Türkiye'de satılmıyor yine de ABD pazarında yeni ürünler kullanıcıya sunuluyor.
Google'ın yeni Pixel tabletinin 2023 yılında satışa sunulması bekleniyor. Alphabet henüz bir satış tarihi açıklamazken cihaz Facebook'un ikinci el pazarı Marketplace'e düştü. Prototip olduğu görülen cihaz ve ekipmanları 400 dolardan satışa çıktı.
Paylaşımdaki bilgilere bakıldığında siyah rengi hoparlör / mikrofon eklentisiyle satışa çıkmış durumda. Android 13 işletim sistemine sahip tablet 256 GB depolama alanına sahip.
Tablette tıpkı Pixel 7 ve Pixel 7a'da olduğı gibi Google Tensor G2 SoC işlemcisinin kullanılacağı biliniyor.
Google'ın yeni tableti yedi yıllık aradan sonra şirketin piyasaya süreceği ilk model olacak.