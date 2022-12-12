Google'ın yerini alacağı söyleniyor: ChatGPT nedir, özellikleri neler?

ChatGPT Özellikleri neler?

Soru-cevap

Metin yazma (temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)

Matematik denklemleri çözme

Hata ayıklama ve düzeltme (örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)

Diller arası çeviri

Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme

Tavsiyelerde bulunma

Sınıflandırma

Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)