Google'sız bir hayat mümkün mü? İşte alternatif uygulamalar

Bu pek çok kullanıcının alışkanlıklarını değiştirecek cinsten bir karar. Ancak halihazırda bir Android cihazınız var ise sizi etkileyen bir durum söz konusu değil.

Yine de bu ambargonun uzun yıllar devam etmesi durumunda yeni bir cihaz aldığınızda Google’sız Android cihazlar ile yolunuza devam etmek durumundasınız.