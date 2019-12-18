Google'sız bir hayat mümkün mü? İşte alternatif uygulamalar

Rekabet Kurumu, rekabete aykırı adımları nedeniyle Google’a 93 milyon lira idari para cezası kesmiş, Google ise Türkiye'deki milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir ambargo kararı almıştı.
Bu karar kapsamında 12 Aralık itibariyle Türkiye’de satılan Android işletim sistemine sahip yeni çıkacak akıllı telefonlarda programların lisansı iptal edildi.
Dijital dünyanın sayılı oyun kurucularından birisi olan Google'ın bu kararı bundan sonra ülkemizde satılan Android tabanlı telefonlar için önemli kısıtlamalara neden olacak. Bu
Google’ın aralarında Google Arama, Google Chrome, YouTube, Google Drive, Google Haritalar ve Google Fotoğraflar uygulamalarının da bulunduğu ürünleri yeni satın alınan Android cihazlara yüklenemeyecek:
Bu pek çok kullanıcının alışkanlıklarını değiştirecek cinsten bir karar. Ancak halihazırda bir Android cihazınız var ise sizi etkileyen bir durum söz konusu değil.
Yine de bu ambargonun uzun yıllar devam etmesi durumunda yeni bir cihaz aldığınızda Google’sız Android cihazlar ile yolunuza devam etmek durumundasınız.
Peki Google’sız bir hayat mümkün mü? İşte kullanıcıların mahrum kalacağı uygulamalar yerine koyabilecekleri alternatifler...
GOOGLE CHROME: Google Chrome yerine kullanabileceğiniz Mozilla Firefox, son dönemde kullanıma sunulan Quantum güncellemesi sayesinde Chrome'dan daha hızlı bir tarayıcı konumuna ulaşmış durumda.
GOOGLE HARİTALAR: Android cihazınızda Google'ın harita servisi yerine kullanabileceğiniz alternatiflerden bir tanesi OpenStreetMap (OSM).
2004 yılında açık veri/harita oluşturma projesi olarak ortaya çıkan OSM, GPS alıcılarıyla ve diğer kamu malı kaynaklardan derlenen bilgileri barındırıyor.
GOOGLE FOTOĞRAFLAR: Artık çoğumuzun cebinde profesyonel cihazları aratmayacak yeteneklere sahip telefonlar var.
Haliyle eskisinden daha çok fotoğraf ve video çekiyoruz. Bunları muhafaza etmek ise pek çok kullanıcının ortak derdi. Google'ın bunun için sunduğu çözümü Google Fotoğraflar yerine kullanabileceğiniz uygulamalardan birisi de web üzerinde çalışan açık kaynak kodlu fotoğraf galerisi Piwigo.
GOOGLE ARAMA: Bu uygulamanın yerine tercih edebileceğiniz alternatiflerden birisi olan DuckDuckGo, Google izleyicilerini engelliyor ve kullanıcılarının hareketlerini takip etmiyor.
GOOGLE DRİVE: Google’ın bulut hizmetinde saklanan tüm dosyalar Google sunucularında şifrelenmemiş olarak depolanıyor. Nextcloud'da ise depolama sisteminizi kendinizin oluşturabiliyorsunuz.
YOUTUBE: YouTube kuşkusuz online video platformları arasında en popüler olanı. Ancak Google'ın sahibi olduğu YouTube uygulamasını kullanamaz hale gelmeniz durumunda bu alanda da bazı alternatifler var. Onlardan bir tanesi Vimeo