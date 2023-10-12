GTA 6 ne zaman çıkacak,nasıl olacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler

Grand Theft Auto 5'in çıkışından bu yana tam 10 yıl geçti. Oyunseverler GTA serisinin yeni versiyonunu merakla beklerken 2014'ten beri Rockstar Games tarafından geliştirildiği bilinen GTA 6'nın özellikleri sızdırıldı. Peki GTA 6 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler ve çıkış tarihi...

GTA 6 ne zaman çıkacak,nasıl olacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler - 1

İLK KEZ BAŞROLDE KADIN KARAKTER OLACAK

Ana karakterlerin adı Lucia ve Jason olacak.

İkilinin hikayesi, 1930'lu yıllarda Amerika'da bankaları ve dükkanları soyan Bonnie ve Clyde çiftinden esinleniyor.

Öte yandan seride ilk defa başrolde bir kadın karakter yer alırken, Lucia ve Jason arasında geçiş yapılabilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ

GTA 6 ne zaman çıkacak,nasıl olacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler - 2

DAHA GERÇEKÇİ TRAFİK KAZALARI

GTA 6 ile birlikte oyunun içinde akan trafikte çok daha gerçekçi trafik kazaları yaşanacağı belirtildi.

Öte yandan araba sürüş dinamiklerini iyileştiren şirketin sürüş deneyimini GTA 5' benzetecek.

GTA 6 ne zaman çıkacak,nasıl olacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler - 3

RESMİ ROL YAPMA SUNUCULARI

GTA 5'in en büyük rol yapma sunucusu olan CFX ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Bu sayede artık GTA 6 üzerinden resmi olarak rol yapma sunucuları da yer alacak.

GTA 6 ne zaman çıkacak,nasıl olacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler - 4

HARİTA İKİ KATI BÜYÜK OLACAK

GTA 6'nın haritasının bir önceki oyuna nazaran iki kat daha büyük olması bekleniyor.

Ayrıca oyunun haritası Vice City ve çevresini kapsayacak.

GTA 6 ne zaman çıkacak,nasıl olacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler - 5

MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE İLE REKOR MALİYET

GTA 6, şu ana kadar yapılan video oyunlar arasında en pahalı maliyete sahip eğlence ürünü olacak.

2 milyar dolarlık bütçe ayrılan oyun 2014 yılından beri geliştiriliyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak,nasıl olacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler - 6

CEO ÇIKIŞ TARİHİNİ VERDİ

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'in geçtiğimiz aylarda CNBC'ye verdiği bir röportajda GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Zelnick, Oyunun kesin çıkış tarihi sorulduğunda 2025 mali yılında, yani 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında piyasaya sürüleceğini belirtti.

Belirtilen tarih aralığında oyunun çıkış yapmasının beklendiği vurgulandı. Ancak bir erteleme yapılıp yapılmayacağının garantisi bulunmuyor.

Rockstar'ın son büyük sürümleri olan GTA V ve Red Dead Redemption 2'ye dayanarak, GTA VI sonbaharda piyasaya sürülebilir.

GTA 6 ne zaman çıkacak,nasıl olacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler - 7
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