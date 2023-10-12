GTA 6 ne zaman çıkacak,nasıl olacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler

CEO ÇIKIŞ TARİHİNİ VERDİ

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'in geçtiğimiz aylarda CNBC'ye verdiği bir röportajda GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili bir bilgilendirme yaptı.



Zelnick, Oyunun kesin çıkış tarihi sorulduğunda 2025 mali yılında, yani 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında piyasaya sürüleceğini belirtti.



Belirtilen tarih aralığında oyunun çıkış yapmasının beklendiği vurgulandı. Ancak bir erteleme yapılıp yapılmayacağının garantisi bulunmuyor.



Rockstar'ın son büyük sürümleri olan GTA V ve Red Dead Redemption 2'ye dayanarak, GTA VI sonbaharda piyasaya sürülebilir.