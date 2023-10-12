GTA 6 ne zaman çıkacak,nasıl olacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler
Grand Theft Auto 5'in çıkışından bu yana tam 10 yıl geçti. Oyunseverler GTA serisinin yeni versiyonunu merakla beklerken 2014'ten beri Rockstar Games tarafından geliştirildiği bilinen GTA 6'nın özellikleri sızdırıldı. Peki GTA 6 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler ve çıkış tarihi...
İLK KEZ BAŞROLDE KADIN KARAKTER OLACAK
Ana karakterlerin adı Lucia ve Jason olacak.
İkilinin hikayesi, 1930'lu yıllarda Amerika'da bankaları ve dükkanları soyan Bonnie ve Clyde çiftinden esinleniyor.
Öte yandan seride ilk defa başrolde bir kadın karakter yer alırken, Lucia ve Jason arasında geçiş yapılabilecek