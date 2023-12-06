GTA 6'da popüler Vice City caddesinin 21 yıllık grafik değişimi
Ekim 2002'de çıkış yapan ve o dönem dünyayı kasıp kavuran Grand Theft Auto Vice City, 21 yıl sonra tekrardan oyunseverler ile buluşuyor. Rockstar Games, serinin yeni oyunu GTA 6'nın Vice City'de geçeceğini açıkladı ve yayınladığı resmi tanıtımda Vice City'den bazı görüntülere yer verildi. Ayrıca YouTube'da yayınlanan fragman kısa sürede en çok izlenen oyun fragmanı olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. İşte GTA serisinde 21 yıllık grafik değişimi ve ayrıntılar...
GUINNES REKORLAR KİTABINA GİRİYOR
Rockstar Games, geçtiğimiz ay 5 Aralık'ta GTA 6'nın resmi tanıtımını yayınlayacağını açıkladı.
TSİ 17.00'da yayınlanması beklenen fragmanın sızdırılması sonucu geliştirici şirket tanıtımı erken yayınlamak zorunda kaldı.
YouTube hesabından paylaşılan tanıtım videosu 24 saatte 100 milyon izlenmeye ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazandı.