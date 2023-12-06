GTA 6'da popüler Vice City caddesinin 21 yıllık grafik değişimi

Ekim 2002'de çıkış yapan ve o dönem dünyayı kasıp kavuran Grand Theft Auto Vice City, 21 yıl sonra tekrardan oyunseverler ile buluşuyor. Rockstar Games, serinin yeni oyunu GTA 6'nın Vice City'de geçeceğini açıkladı ve yayınladığı resmi tanıtımda Vice City'den bazı görüntülere yer verildi. Ayrıca YouTube'da yayınlanan fragman kısa sürede en çok izlenen oyun fragmanı olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. İşte GTA serisinde 21 yıllık grafik değişimi ve ayrıntılar...

GTA 6'da popüler Vice City caddesinin 21 yıllık grafik değişimi - 1

GUINNES REKORLAR KİTABINA GİRİYOR

Rockstar Games, geçtiğimiz ay 5 Aralık'ta GTA 6'nın resmi tanıtımını yayınlayacağını açıkladı.

TSİ 17.00'da yayınlanması beklenen fragmanın sızdırılması sonucu geliştirici şirket tanıtımı erken yayınlamak zorunda kaldı. 

YouTube hesabından paylaşılan tanıtım videosu 24 saatte 100 milyon izlenmeye ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

GTA 6'da popüler Vice City caddesinin 21 yıllık grafik değişimi - 2

İLK OLARAK PS5 VE XBOX X/S'E GELECEK

2025 Yılında çıkış yapması beklenen GTA 6'nın ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yapacağı belirtildi.

PC oyuncularının ise oyuna erişmek için 1 yıl beklemelerinin gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Sony, GTA 6'nın çıkışıyla birlikte PlayStation 5 Pro'yu satışa sunmayı düşünüyor.

GTA 6'da popüler Vice City caddesinin 21 yıllık grafik değişimi - 3

2002 VICE CITY GRAFİK

Ekim 2002'de çıkış yapan Vice City'nin meşhur caddesinde grafik kalitesi bu şekildeydi.

GTA 6'da popüler Vice City caddesinin 21 yıllık grafik değişimi - 4

GTA 6 VICE CITY GRAFİK

2023'te tanıtılan ve 2025'te satışa çıkacak olan GTA 6'da aynı caddenin grafikleri ise oyunseverleri heyecanlandırdı.

GTA 6'da popüler Vice City caddesinin 21 yıllık grafik değişimi - 5
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