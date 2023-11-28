GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler

Rockstar Games'in göz bebeği Grand Theft Auto serisinin altıncısı, oyunseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki GTA 6 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte GTA 6 hakkında tüm bilinenler ve sızdırılan görüntüler...

GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler - 1

Rockstar Games, geçtiğimiz haftalarda GTA 6'yı resmi olarak duyurdu. Geliştirici şirketin 25. yıl dönümüne özel olarak bu duyurunun yanında Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte oyunun resmi bir fragmanını da yayınlayacağını açıkladı.

Bu açıklamaların ardından sosyal medya platformu X üzerinde bu paylaşım 181 milyon etkileşim ile en çok etkileşim alan oyun gönderisi oldu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler - 2

Oyunseverler GTA 6 ile ilgili bilgileri araştırmaya devam ederken bir sosyal medya kullanıcısı İngiliz bilgisayar korsanları tarafından sızdırılan görüntüleri tekrar gündeme getirdi.

GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler - 3

Lucia ve Jason karakterlerinin gösterildiği 1 saatlik videoda geliştirilme aşamasındayken oyunun dinamikleri, araba sürüş deneyimi gibi birçok özellik sızdırıldı.

Ayrıca Haritanın büyüklüğü de dikkat çekti.

GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler - 4

YAPAY ZEKA DESTEKLİ NPC'LER

Rockstar Games, GTA 6'da yapay zekadan yardım alarak oyuncuların şehir içinde NPC'ler ile konuşmasını sağlayacak.

NPC'lerin bir suç işlenmesi halinde polisi arayıp ihbarda bulunacağı da öne sürüldü.

GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler - 5

GÜVENLİK KAMERALARI

GTA 6'da eğer karakter polisler tarafından aranıyorsa güvenlik kameralarına dikkat edilmesi gerekecek.

Polislerin güvenlik kameraları aracılığıyla konum tespiti yapabileceği öne sürüldü.

GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler - 6

KÜBA DETAYI

GTA 6'nın haritasının bir önceki seriye nazaran iki katı büyüklüğünde olacağı ve oyunun Vice City'de geçeceği kaydedildi.

Öte yandan Rockstar Games'in hikaye modunda bir görev için Küba'yı da oyuna dahil etmeyi planladığı aktarıldı. 

GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler - 7

YÜZME MEKANİZMASI

Oyun içerisinde ana karakterin yüzme dinamiklerinin Red Dead Redemption 2 ve GTA 5'e kıyasla daha fazla geliştiği belirtildi.

Su grafiklerinin de iyileştirildiği görüldü.

GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler - 8

ÖN SİPARİŞ TARİHİ

Rockstar Games'in resmi duyurusunun ardından fragmanın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu.

Şirketin GTA 6 için ön siparişleri 12 Aralık 2023'te başlatacağı öne sürüldü.

Ayrıca oyunun 200 GB'lık bir alan kaplayacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler - 9

FRAGMAN İÇİN SON HAFTA

Rockstar Games'in 1 - 8 Aralık tarihlerinde oyunun resmi fragmanını yayınlaması bekleniyor.

8 Aralık TSİ 3.30'da düzenlenecek The Game Awards'da fragman yayınlanabilir.

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