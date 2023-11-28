GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu: Küba detayı ve sızdırılan görüntüler

Rockstar Games, geçtiğimiz haftalarda GTA 6'yı resmi olarak duyurdu. Geliştirici şirketin 25. yıl dönümüne özel olarak bu duyurunun yanında Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte oyunun resmi bir fragmanını da yayınlayacağını açıkladı.



Bu açıklamaların ardından sosyal medya platformu X üzerinde bu paylaşım 181 milyon etkileşim ile en çok etkileşim alan oyun gönderisi oldu.