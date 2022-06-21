Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı

Güney Kore, yerli üretim roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya gönderdi. Nuri ilk fırlatılışında yörüngeye yerleşememişti. Nuri'nin ikinci kez uzaya gönderilmesi ise defalarca ertelendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.06.2022 - 14:38

Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı - 1

Yonhap ajansının haberine göre, 2021'de üzerindeki 1,5 ton yapay uyduyu yörüngeye yerleştirmede başarısız olan roket, Goheung-gun kentindeki Naro Merkezi'nden ikinci kez fırlatıldı.

Roketin, taşıdığı uyduları Dünya'nın 700 kilometre üzerindeki yörüngeye yerleştirmesi planlanıyor.

Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı - 2

Görev başarılı olduğu takdirde, kendi teknolojisiyle uzaya uydu yerleştiren 7'nci ülke olacak.

Denemenin sonuçlarının bugün geç saatlerde açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı - 3

İkinci deneme olumsuz hava şartları nedeniyle önce 16 Haziran'a, daha sonrada roketin tank sensöründe arıza çıktığı gerekçesiyle süresiz olarak ertelenmişti.

Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı - 4

Nuri, ilk kez 21 Ekim 2021'de, başkent Seul'ün yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesindeki uzay merkezinden fırlatılmıştı.

Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı - 5

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, roketin hızlı şekilde yol aldığını ancak roket üzerindeki 1,5 ton yapay uydunun yörüngeye oturtulamadığını açıklamıştı.

Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı - 6

Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha uzaya fırlatılacağını duyurmuştu.

Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı - 7

Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 200 ton ağırlığı ve 47,2 metre uzunluğundaki rokette 6 motor bulunuyor.

Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı - 8

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