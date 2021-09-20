Hamile erkek ve cinsiyetsiz hamile emojileri onaylandı: Bu yılın sonunda akıllı telefonlarda olacak

Bununla birlikte, İngiliz Tabipler Birliği tarafından 2017'de trans ve ikili cinsiyet sistemini kabul etmeyen kişileri tanımak amacıyla yayınlanan "hamile kadın" yerine "hamile kişi" terimini kullanma yönergeleri, o zamanlar "kadınlara hakaret" olarak adlandırılarak tepki görmüştü.

Sosyal medya kullanıcıları, şimdiye kadar hamile bir erkek emojisinin 'çok büyük bir eksiklik' olduğunu ve Unicode Konsorsiyumu'nun kararının geç çıktığını söyledi.

Solomon, "Yeni hamilelik emojileri trans erkekler, ikili cinsiyeti tanımayan kişiler veya kısa saçlı kadınlar tarafından temsil edilmek için kullanılabilir. Elbette bu emojilerin kullanımı bu gruplarla sınırlı değil. Erkekler hamile olabilir. Bu, gerçek dünya (örneğin trans erkekler) ve kurgusal evrenler (örneğin, 1994 filmi Juniordaki Arnold Schwarzenegger) için geçerlidir. Her cinsiyetten insanlar da hamile olabilir. Şimdi bunu temsil eden emojiler var” dedi.