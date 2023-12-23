Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?)

Ayrıntıları incelerken ne kadar dikkatlisiniz? İşte dikkatinizi ölçmeniz için sosyal medyada popüler olmuş sorular.

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 1

HANGİ KAR TANELERİ BİRBİRLERİNİN AYNISI?

Sosyal medyada paylaşılan yeni bir görüntüde, mavi bir arka plan üzerinde 25 kar tanesi görülüyor. Bu şekillerin hepsi  altıgen olmasına rağmen sadece ikisi birbirinin tıpatıp aynısı… Bilim insanları, nesneleri hızlı bir şekilde eşleştirebilen kişilerin daha iyi konsantrasyona ve görsel hafızaya sahip olduğunu gösteren birçok araştırma yaptı.

Eğer, aynı şekle sahip kar tanelerini 30 saniyenin altında bulabilirseniz, muhtemelen siz de iyi bir konsantrasyona ve görsel hafızaya sahipsiniz.

Cevaplar galerinin sonunda...

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 2

RESİMDE HANGİ HAYVANI GÖRDÜNÜZ?

Lacivert ve mor çizgilerin arasında hayvanı görüp göremedikleri sorulan bir görsel Hindistan'da viral oldu.

Fotoğrafın paylaşıldığı siteye göre, eğer görselde Aslan görüyorsanız, lider bir kişilik olduğunuz belirtiliyor.

Resimde aslan gören kullanıcıların doğuştan bir lider olduğunu belirten site "Doğuştan liderler veya aslan kişilik tiplerine sahip kişiler, genellikle iş yerinde güçlü karar vericilerdir." ifadelerini kullandı.

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 3

TİMSAH MI? KUŞ MU?

Bu kez bir TikToker tarafından paylaşılan görselde, ilk bakıldığında kanatlarını açan bir kuş gördüyseniz büyük olasılıkla mantıklı ve pratik bir insan olduğunuz belirtildi.

Ancak önce timsahları gördüyseniz, bu sizin çok hassas ve yaratıcı bir insan olduğunuzu, basit şeylerde güzelliği görebildiğinizi ve genellikle çevrenizden ilham aldığınızı gösterir.

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 4

İLK HANGİSİNİ GÖRDÜNÜZ?

TikTok'ta içerik üreticisi Mia Yilin'in paylaştığı resimde hem bir adam hem de bir penguen var.

Hangisini daha önce gördüyseniz gerçek kişiliğinizi ortaya çıkarabilir.


ilk Pengueni gördüyseniz, özgürlük ve özerklik için yanıp tutuşan bağımsız bir ruhsunuz demektir.

Kendi ilgi alanlarınızın ve hedeflerinizin peşinden gidecek alana sahip olduğunuzda başarılı olursunuz.

Eğer ilk bakışta adamı gördüyseniz altıncı hislerinizin kuvvetli olacağını belirtti.

Ayrıca Mia, "Sezgileriniz sıra dışı ve diğer insanların duygularını ve niyetlerini kolayca hissedebiliyorsunuz" dedi.

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 5

HANGİ İŞLEMLER YAPILMALI?

Sence yukarıda verilen sayıların doğru sonuca ulaşması için aralarına hangi işlem getirilmeli. Unutma yalnızca 4 işlemden 3'ünü kullanabilirsin.

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 6

HANGİ KUŞUN FARKLI ŞAPKASI VAR

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 7

BAYKUŞLARIN İÇİNDE BİR KEDİ VAR

Baykuşların arasına saklanmış bir kedi var. Bu kediyi bulabilir misin?

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 8

KOYUNLARIN ARASINDA ÜÇ BULUT

Koyunların arasında gizlenmiş üç bulut var. Bulutların doğru yerlerini bulabilir misin?

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 9

TAVUKLAR ARASINDA ÜÇ BAYKUŞ

Tavukların arasında üç baykuş gizlenmiş. Sence bu üç baykuş nerede?

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 10

GÜLLERİN İÇİNDEN

Güllerin içinde gizlenen üç adet kalp mevcut. Bu kalpleri kopya çekmeden bulabilir misin?

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 11

DOMATESLER VE ÜÇ ELMA

Domateslerin arasına üç elma karşışmış. Sence bu üç elma nerede?

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 12

KAKADU PAPAĞANI VE DÖRT GÜVERCİN

Kakadu papağanlarının arasında saklanmış dört güvercini bulabilir misin?

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 13

Pandaların arasında futbol topu var

Pandaların arasına gizlenmiş bir futbol topu bulunuyor. Futbol topunu görebiliyor musun?

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 14

KAKTÜSLERİN ARASINDA BİR ELMA

Kaktüslerin arasında kamufle olmuş bir elma bulunuyor. Bu elmanın nerede olduğunu görebilir misin?

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 15
Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 16

DOĞRU CEVAP

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 17

DOĞRU CEVAP

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 18

DOĞRU CEVAP

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 19

DOĞRU CEVAP

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 20

DOĞRU CEVAP

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 21

DOĞRU CEVAP

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 22

DOĞRU CEVAP

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 23

DOĞRU CEVAP

Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 24
Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?) - 25

DOĞRU CEVAP

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