Hangi kar taneleri birbirlerinin aynısıdır? (30 saniyede bulabilir misiniz?)

HANGİ KAR TANELERİ BİRBİRLERİNİN AYNISI?

Sosyal medyada paylaşılan yeni bir görüntüde, mavi bir arka plan üzerinde 25 kar tanesi görülüyor. Bu şekillerin hepsi altıgen olmasına rağmen sadece ikisi birbirinin tıpatıp aynısı… Bilim insanları, nesneleri hızlı bir şekilde eşleştirebilen kişilerin daha iyi konsantrasyona ve görsel hafızaya sahip olduğunu gösteren birçok araştırma yaptı.

Eğer, aynı şekle sahip kar tanelerini 30 saniyenin altında bulabilirseniz, muhtemelen siz de iyi bir konsantrasyona ve görsel hafızaya sahipsiniz.

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