Hangisi seni daha çok korkutuyor? (Kişilik testi)
ntv.com.tr
Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor. Dikkat etmeniz gereken tek kural: Üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermeniz gerekiyor.
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1
Bu 8 kareden sizi en çok korkutanı kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor. İşte sosyal medya son derece popüler olan testin ilginç sonuçları
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2
Eğer birinci kareyi seçtiyseniz bu duygusallık aradığınız anlamına gelir. Ayrıca yalnızlık, hayal kırıklığı gibi duygulardan hala korkuyorsunuz.
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3
İkinci kareyi seçtiyseniz bu duygusal bir yolculuk başlatmanız gerektiği anlamına gelir. Bu tüneldeki karanlık su aklınızdaki karanlığı simgeliyor ve bu da temizlemeye ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.
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4
Üçüncü kare can sıkıntısını sembolize ediyor. Birilerinin gelip sizi kurtaracağını bekliyorsunuz.
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5
Ailenizde ve iş yerinizde rahat hisseden kişi olabilirsiniz, ancak hayatınızda istediğiniz şeyden emin olmanız lazım.
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6
Beşinci kareyi seçtiyseniz bu, analitik düşünme becerilerine sahip güçlü ve zeki bir kişi olduğunuz anlamına gelir.
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7
Cömert sadık ve iyi kalpli bir insansın. Sevdiğin insanları korumak ve ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak istiyorsun.
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8
Yedinci kareyi tercih ettiyseniz sevinç ve heyecanla dolu bir yaşam için açlık çekiyorsunuz.
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9Kapı parlak mavi gökyüzünün rengini simgeliyor. Bu kareyi seçtiyseniz bu karanlık alana girdiğinizde geride bırakmak zorunda kalacağınız şeyler olduğunu düşündüğünüz ve undan korktuğunuz anlamına geliyor.