Hem katlanıp hem genişleyen ilk telefon

Ancak o telefon sadece yana doğru genişliyordu, TCL'in telefonu ise hem katlanıp hem yana doğru genişliyor. Bu da son halinde neredeyse tablet büyüklüğünde bir ekranın ortaya çıkmasına neden oluyor.



Teknoloji şirketleri konsept aşamasında kalan birçok model üretiyor. Fold'n Roll adındaki modelin seri üretime geçip geçmeyeceği de kesin değil.