Hem katlanıp hem genişleyen ilk telefon

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 08:19
Katlanabilir telefon pazarı günden güne büyüyen bir alan haline geldi. Birçok firma katlanabilir alanına ayrı bir segment gibi yaklaşıyor. Samsung gibi her sene düzenli olarak katlanabilir telefon modeli piyasaya süren şirketler de var. Heyecanlandıran son haber ise Çin'den geldi.
Çin merkezli cep telefonu üreticisi TCL yeni bir konsept telefonu tanıttı. DTC 2021 fuarında tanıtılan telefona Fold'n Roll adı verildi. Sebebi ise bu telefon hem katlanıyor hem de açıldıktan sonra yana doğru kayarak genişliyor.
Twitter'da paylaşım yapan Fold Universe hesabının paylaşımıyla ortaya çıkan görüntülerdeki akıllı telefonun tamamen açıdığında oldukça büyük bir hale geldiği görülüyor. TCL mühendisleri yaklaşık altı ay önce telefonun fikrini paylaşmışt.
DTC 2021'e yetiştirilen telefon ilk defa görücüye çıkmış oldu. Bir diğer akıllı telefon üreticisi Oppo sene başında yana doğru kayan bir konsept paylaşmıştı.
Ancak o telefon sadece yana doğru genişliyordu, TCL'in telefonu ise hem katlanıp hem yana doğru genişliyor. Bu da son halinde neredeyse tablet büyüklüğünde bir ekranın ortaya çıkmasına neden oluyor.
Teknoloji şirketleri konsept aşamasında kalan birçok model üretiyor. Fold'n Roll adındaki modelin seri üretime geçip geçmeyeceği de kesin değil.
Counterpoint Research adındaki bir araştırma şirketinin çalışmasına göre katlanabilir akıllı telefon pazarı doygunluğa ulaşmadı. 2021 yılında yaklaşık 9 milyon katlanabilir telefon satıldı. Gelecek sene bu sayının 3 katına çıkması bekleniyor. 2023 yılına gelindiğinde ise dünya genelinde yaklaşık 90 milyon katlanabilir telefonun satılacağı tahmin ediliyor.
2021 verilerine göre Samsung yüzde 88'lik pazar payıyla bu alanı domine ediyor. Samsung'un gelecekte de bu pazar payını koruması bekleniyor.