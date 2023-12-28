Hiçbir şey telefonu: Nothing Phone 2a'nın teknik özellikleri sızdırıldı
Mobile World Congres'te (MWC) tanıtılması beklenen Nothing Phone 2a'nın teknik özellikleri sızdırıldı. Peki Nothing Phone 2a nasıl olacak, teknik özellikleri neler? İşte ayrıntılar...
FİYAT PERFORMANS BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK
İspanya'nın Barcelona kentinde Şubat 2024'te düzenlenecek olan Mobile World Congres 2024'te tanıtılması beklenen Nothing Phone 2a'nın teknik özellikleri sızdırıdı.
Nothing Phone 2a'nın bütçe odaklı bir cihaz olması beklentisiyle fiyat performans beklentilerini karşılayabilecek teknik özelliklere sahip olacağı bildirildi.