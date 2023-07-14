Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın karanlık bölgesinde kalan güney kutup bölgesine ulaşması için uzaya gönderdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Bu önemli başarı, bilim insanlarımızın adanmışlığının kanıtıdır." açıklamasını yaptı.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 1

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden "LVM3-M4" roketiyle fırlatılan uzay aracının, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacağını açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 2

23 AĞUSTOS'TA HEDEFİNE VARMASI BEKLENİYOR

Dünya'dan Ay'a yolculuğunun yaklaşık 1 ay süreceği tahmin edilen uzay aracının 23 Ağustos'ta hedefine varması bekleniyor.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 3

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Chandrayaan-3'ün fırlatışı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin uzay tarihinde yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, "Bu önemli başarı, bilim insanlarımızın adanmışlığının kanıtıdır." paylaşımında bulundu.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 4

DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLACAK

Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 5

Yörünge yükseltme manevralarından sonra "Ay Transfer Yörüngesi"ni takip edecek aracın, 300 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek Ay'a ulaşması planlanıyor.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 6

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay aracının, Ay'ın yüzeyini incelemesi bekleniyor.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 7

Daha önce 2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 8
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 9
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 10
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 11
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 12
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 13
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 14
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 15
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 16
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 17
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 18
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 19
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi - 20
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