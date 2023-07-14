Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Chandrayaan-3'ün fırlatışı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin uzay tarihinde yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, "Bu önemli başarı, bilim insanlarımızın adanmışlığının kanıtıdır." paylaşımında bulundu.