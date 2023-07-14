Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'a gönderdi
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın karanlık bölgesinde kalan güney kutup bölgesine ulaşması için uzaya gönderdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Bu önemli başarı, bilim insanlarımızın adanmışlığının kanıtıdır." açıklamasını yaptı.
Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden "LVM3-M4" roketiyle fırlatılan uzay aracının, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacağını açıkladı