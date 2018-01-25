Huysuz Kedi 'Grumpy Cat' hayatını kaybetti
ntv.com.tr
Sosyal medyanın huysuz surat ifadeli fenomeni kedisi 'Huysuz Kedi' (Grumpy Cat) 7 yaşında hayatını kaybetti.
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Sosyal medyanın huysuz surat ifadesiyle tanınan fenomeni kedisi 'Huysuz Kedi' (Grumpy Cat) 7 yaşında hayatını kaybetti.
Haberi ailesi fenomen kedinin sosyal medya hesabından duyurdu.
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2Instagram hesabından yapılan paylaşımda Huysuz Kedi'nin geçtiğimiz salı günü idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle annesinin kollarında yaşamını yitirdiği duyuruldu.
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SAHİBİNE SERVET KAZANDIRDI
Her daim somurtuk yüz ifadesi sayesinde 'Huysuz Kedi' lakabıyla internet fenomeni olan kedi, fotoğrafının internete yüklendiği Eylül 2012'den beri sahibine servet kazandırdı.
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Fenomen kedinin menajeri Ben Lashes geçtiğimiz dönemde 'Grumpy Cat'ten '7 haneli kedi' olarak bahsetmiş ve fenomen hayvanın 2012'den bu yana sahiplerine yaklaşık 100 milyon dolarlık bir gelir sağladığının altını çizmişti.
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Fenomen kedinin Instagram'da 2.4 milyon takipçisi, mikro blog sitesi Twitter'da ise 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.
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6Ölüm haberinin açıklanmasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan 'Grumpy Cat' hakkında kısa sürede binlerce veda mesajı paylaşıldı.
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'GRUMPY CAT' NASIL FENOMEN OLDU?
Gerçek adı 'Tartar Sos' olan dişi kedi, Bundsen'in erkek kardeşinin 2012'de Reddit'te asık suratını paylaştığı andan itibaren sosyal medya fenomeni haline gelmesine neden oldu.
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8Kitap ve filmlere konu olan ve televizyona çıkan 'Huysuz Kedi' ile daha önce de başka pek çok karlı ticari anlaşma da yapıldı.
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