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Huysuz Kedi 'Grumpy Cat' hayatını kaybetti

ntv.com.tr

Sosyal medyanın huysuz surat ifadeli fenomeni kedisi 'Huysuz Kedi' (Grumpy Cat) 7 yaşında hayatını kaybetti.

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    Sosyal medyanın huysuz surat ifadesiyle tanınan fenomeni kedisi 'Huysuz Kedi' (Grumpy Cat) 7 yaşında hayatını kaybetti.

    Haberi ailesi fenomen kedinin sosyal medya hesabından duyurdu.

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    Instagram hesabından yapılan paylaşımda Huysuz Kedi'nin geçtiğimiz salı günü idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle annesinin kollarında yaşamını yitirdiği duyuruldu.
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    SAHİBİNE SERVET KAZANDIRDI

    SAHİBİNE SERVET KAZANDIRDI

    Her daim somurtuk yüz ifadesi sayesinde 'Huysuz Kedi' lakabıyla internet fenomeni olan kedi, fotoğrafının internete yüklendiği Eylül 2012'den beri sahibine servet kazandırdı.

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    Fenomen kedinin menajeri Ben Lashes geçtiğimiz dönemde 'Grumpy Cat'ten '7 haneli kedi' olarak bahsetmiş ve fenomen hayvanın 2012'den bu yana sahiplerine yaklaşık 100 milyon dolarlık bir gelir sağladığının altını çizmişti. 

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    Fenomen kedinin Instagram'da 2.4 milyon takipçisi, mikro blog sitesi Twitter'da ise 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

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    Ölüm haberinin açıklanmasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan 'Grumpy Cat' hakkında kısa sürede binlerce veda mesajı paylaşıldı.
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    'GRUMPY CAT' NASIL FENOMEN OLDU?

    'GRUMPY CAT' NASIL FENOMEN OLDU?

    Gerçek adı 'Tartar Sos' olan dişi kedi, Bundsen'in erkek kardeşinin 2012'de Reddit'te asık suratını paylaştığı andan itibaren sosyal medya fenomeni haline gelmesine neden oldu. 

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    Kitap ve filmlere konu olan ve televizyona çıkan 'Huysuz Kedi' ile daha önce de başka pek çok karlı ticari anlaşma da yapıldı.
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