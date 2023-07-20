İki yüzlü yıldız ilk kez keşfedildi: Bilim dünyasını şaşırttı
Bilim insanları, iki yüzlü bir yıldız keşfetti ve tuhaf görünümü karşısında şaşkına döndü. Çift yüzlü mitolojik bir tanrı olan Janus'un adının verildiği beyaz cüce evresindeki yıldızın, bir yüzünün neredeyse tamamen hidrojenden, diğer yüzünün ise helyumdan oluştuğu görüldü. Böylelikle, gökbilimciler ilk kez kendiliğinden iki zıt yüz geliştiren bir yıldız keşfetmiş oldu.
Bilim insanları, kendiliğinden oluşan iki yüzlü bir yıldızı ilk kez görüntüledi.