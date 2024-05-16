Dondurulmuş insanları hayata döndürecek keşif

BEYNİ DONDURMANIN ZORLUKLARI

Bilim insanları her ne kadar beyin dokusunu zarar görmeden dondurmayı başarmış olsa da bütün beyni dondurmanın zor olduğunu ve farklı sorunları beraberinde getirdiğini söylüyor.

Eğer deneyler başarılı olursa, gelecekte dondurulmuş insanların yaşama geri döndürülmesi için çalışmaları destekleyebilir.