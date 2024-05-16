Dondurulmuş insanları hayata döndürecek keşif
Bilim insanları beynimizi sonsuza kadar korumaya bir adım daha yaklaştı. Kriyojenik olarak dondurulan beyin dokusu laboratuvar ortamında zarar görmeden başarıyla çözüldü. Dahası, dondurulduktan sonra nöronları hala normal şekilde sinyal gönderebiliyordu. Beynin zarar görmeden donmasını sağlayan buluş sinirbilimciler için bir atılım olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte "dondurulmuş insanları hayata geri döndürme" fikrinin de kuvvetlenmesini sağlıyor.
Bilim insanları beynimizi sonsuza kadar korumaya bir adım daha yaklaştı. Kriyojenik olarak dondurulan beyin dokusu zarar vermeden başarıyla çözüldü.
Dahası, dondurulduktan sonra nöronları hala normal şekilde sinyal gönderebiliyordu.
Bu gelişme, bilim için büyük bir zorluktu çünkü ultra hassas, süngerimsi beyin dokusu dondurulduğunda genellikle zarar görüyor ve çözüldüğünde kullanılamaz hale geliyor.