İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi?

Yapılan yeni bir araştırma ilişkilerin nasıl başladığını inceledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı çalışmaya "İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi?" sorusunun cevabı arandı. Sonuçları makale olarak yayımlanan çalışmada ilginç sonuçlar çıktı.

ntv.com.tr 13.07.2021 - 08:18

İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 1
İlk görüşte aşk anlatısı uzun yıllardır popüler kültürde insanların önüne çıkıyor.
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 2
Kanada'da yapılan yeni bir araştırma ilişkilerin nasıl başladığına odaklandı. University of Victoria'dan bilim insanları farklı demografik yapılardan bin 900 kişiyle görüştü.
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 3
Araştırmanın yürütücüsü Danu Anthony Stinson üniversitede psikoloji bölümünde doçent doktor olarak görev alıyor.
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 4
Stinson, "Birçok insan rahatlıkla nasıl ve neden partnerlerini seçtiklerini, aşık olduklarını rahatça söyleyebilir ama gerçek durum bundan farklı" dedi.
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 5
Doç. Dr. Stinson, "İki yabancının birbirine nasıl çekildiğine ve görüşmeye başladıklarına dair oldukça çalışma bulunuyor ama ilişkilerin çoğu böyle başlamıyor" şeklinde konuştu.
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 6
Araştırmaya göre illişkilerin üçte ikisinde çiftler sevgili olmadan önce birbirlerini arkadaş olarak tanıyordu.
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 7
Hatta bu durum 20'li yaşlardaki gençlerde ve LGBTQ+ toplumunda yüzde 85'lere kadar yükselebiliyor.
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 8
İlişki öncesindeki arkadaşlığın süresi çoğunlukla 1-2 yıl arasında olarak kayıtlara geçti.
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 9
Ayrıca öğrencilerin önemli bir kısmı romantik bir ilişkiye arkadaş olarak başlamayı tercih ettiklerini söyledi.
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 10
Bu yanıt partide ya da internette tanışmak cevabın da geride bıraktı.
İlişkilerin çoğu nasıl başlıyor: İlk görüşte aşk mı, arkadaşlık ilişkisi mi? - 11
Sonuçları Social Psychological and Personality Science dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Stinson, "Çalışmamız arkadaşlık ve romantik ilişki arasındaki çizgilerin belirgin olmadığını ortaya koyuyor" dedi.

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