İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek? Ünlü Apple analisti yanıtladı

ntv.com.tr 03.05.2021 - 17:15 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 17:19
Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın katlanabilir birinci nesil telefonunun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair yeni bir bilgi aldığını bildirdi.
Kuo, ilk katlanabilir telefonun 2023’te piyasaya sürüleceğini iddia etti. Daha önce Samsung ve Huawei tarafından piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefon ile ilgili Apple daha önce birçok patent satın aldığını bildirmişti.
Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın yatırımcılarına göndermiş olduğu bir nota atıfta bulunarak ilk katlanabilir Iphone’u 2023 yılında göreceğimizi söyledi. 8 inç boyutunda olması beklenen katlanabilir IPhone’un çözünürlük kalitesinin QHD+ olacağı bildirildi.
Katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili açıklamada bulunan ünlü analist, tüm akıllı telefon devlerinin bu alana eğilmek zorunda olduklarını söylerken, katlanabilir IPhone’un geliştirmenin "henüz resmi olarak başlamadığını" söyledi.
Apple’ın en büyük rakipleri olan Samsung, Galaxy Z serisi ile, Huawei ise Huawei Mate X serisi ile katlanabilir akıllı telefon piyasasında halihazırda yer alıyor.