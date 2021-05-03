İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek? Ünlü Apple analisti yanıtladı

Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre şirketin birinci nesil katlanabilir telefonunun ilk kez piyasaya çıkacağı tarih sızdırıldı. Analist Kuo, şirketin 2023'te 8 inç QHD+ çözünürlüğünde esnek OLED ekrana sahip katlanabilir bir iPhone piyasaya süreceğini belirtirken Apple’ın, 2023'te 15 ila 20 milyon katlanabilir iPhone satacağı tahminleri yapıldı.

ntv.com.tr 03.05.2021 - 17:15 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 17:19

İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek? Ünlü Apple analisti yanıtladı - 1

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın katlanabilir birinci nesil telefonunun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair yeni bir bilgi aldığını bildirdi.

İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek? Ünlü Apple analisti yanıtladı - 2

Kuo, ilk katlanabilir telefonun 2023’te piyasaya sürüleceğini iddia etti. Daha önce Samsung ve Huawei tarafından piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefon ile ilgili Apple daha önce birçok patent satın aldığını bildirmişti.

İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek? Ünlü Apple analisti yanıtladı - 3

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın yatırımcılarına göndermiş olduğu bir nota atıfta bulunarak  ilk katlanabilir Iphone’u 2023 yılında göreceğimizi söyledi.  8 inç boyutunda olması beklenen katlanabilir IPhone’un çözünürlük kalitesinin QHD+ olacağı bildirildi.

İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek? Ünlü Apple analisti yanıtladı - 4

Katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili açıklamada bulunan ünlü analist, tüm akıllı telefon devlerinin bu alana eğilmek zorunda olduklarını söylerken, katlanabilir IPhone‌’un geliştirmenin "henüz resmi olarak başlamadığını" söyledi.

İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek? Ünlü Apple analisti yanıtladı - 5

Apple’ın en büyük rakipleri olan Samsung, Galaxy Z serisi ile, Huawei ise Huawei Mate X serisi ile katlanabilir akıllı telefon piyasasında halihazırda yer alıyor.

İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek? Ünlü Apple analisti yanıtladı - 6
Apple, Ocak 2018 tarihinde aldığı katlanabilir telefon patenti Mayıs 2019’da onaylanmış, patentte yer alan model esnek yapıda bir cihaz şeklinde tanımlanmıştı.
İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek? Ünlü Apple analisti yanıtladı - 7
İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek? Ünlü Apple analisti yanıtladı - 8

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