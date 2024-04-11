İnsanlı görevler 1961'den beri uzayın gizemlerine ışık tutuyor

UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPAN İLK İNSAN: ALEKSEY LEONOV

Pavel Belyayev ve Aleksey Leonov'un 18-19 Mart 1965'te yaptıkları uçuşta Leonov, uzay yürüyüşü yapan ilk insan oldu.

Vladimir Dzhanibekov ve Oleg Makarov da 10-16 Ocak 1978'de uzaya gitti ancak uzaya gittiklerinden farklı bir araçla Dünya'ya dönen ilk insanlar oldu.