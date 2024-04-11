İnsanlı görevler 1961'den beri uzayın gizemlerine ışık tutuyor
İlk yapay uydunun 1957'de uzaya fırlatılması ve 1961'de uzaya ilk insanın gitmesinden bu yana başta ABD ve Rusya olmak üzere ülkeler birçok insanlı uzay yolculuğu yaptı. Bu insanlı uzay görevler, yeni keşiflere ışık tutarken tarihteki yerlerini aldı.
İlk yapay uydunun 1957'de uzaya fırlatılmasından sonra astronotlar uzaya seyahat etti.
Bu sayede bugüne kadar binlerce gezegen ve yıldız keşfedildi.
İnsanlı uzay uçuşları da özellikle ABD ve Rusya tarafından düzenli şekilde sürdürülüyor.