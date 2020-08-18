İnsanlık yok olursa Dünya'da neler olur? (Yalnızca saatler sonra sular altında kalacak)

Hangi şekilde olursa olsun bir gün Dünya'yı terk edeceğiz. Peki bizden sonra Dünya'da neler olacak? Bu sorunun yanıtı bilim yazarı Alan Weisman'dan geldi. Weisman, “Doğanın bizi bu kadar hızla gömmesi, son derecede heyecan verici” dedi.

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18.08.2020 - 08:50

Bizsiz Dünya (The World Without Us) kitabının yazarı Weisman, insanoğlundan sonra gezegenimizin nasıl bir yer olacağını araştırdı.

Bu proje kapsamında birkaç yıl boyunca pek çok uzman ile söyleşiler gerçekleştiren Weisman'a göre, insanlığın yok olmasından sonra gezegenimiz oldukça hızlı bir şekilde bize ait olan şeyleri tabiri caizse yutacak.

Örneğin altyapı sistemlerini çalıştıran insanların yokluğunda büyük şehirlerin metroları, insanlığın ortadan kaybolmasından yalnızca saatler sonra sular altında kalacak.

Bu durum yeraltı sistemlerindeki metal yapıları aşındıracak ve tüm caddeler çökecek ve şehirlerin ortasında nehirler oluşacak.

Weisman, medeniyetimizin sembolü olan büyük yapılarımızın ise birkaç yüzyıl içinde yok olacağını tahmin ediyor.

İnsanların olmadığı bir dünya petrol rafinerileri ve nükleer santraller gibi tesislerin kontrolsüz kalması anlamına da geliyor.

Weisman'a göre, bu durum yangınlara, nükleer patlamalara ve yıkıcı nükleer serpintilere neden olacak.

İklim değişikliğinin insanın Dünya üzerindeki muhtemelen en silinmez etkisi olarak kalmaya devam edeceğini belirten yazar, insanlığın geride bıraktığı tüm zarara rağmen doğanın her zaman bir yol bulacağını belirtiyor.

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