İnsansız deniz aracı SİDA'lar geliyor: İlk sınav başarıyla tamamlandı

Uzaktan kontrol edilebilen SANCAR SİDA, liman/üs koruma, arama/kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, karakol, su üstü harbi, mayın karşı tedbirleri görevlerini otonom olarak yerine getirebilecek.



SİDA Projesi ile komple bir insansız su üstü platformu üretildi ve seri üretime hazır bir ürüne dönüştürüldü. Ayrıca komuta kontrol entegrasyon yazılımı, görev planlama ve görev sonrası değerlendirme ve analiz yazılımları gibi sistemin alt bileşenleri de müstakil ürünler olabilecek. Böylece HAVELSAN ürün ailesine, stratejik seviyeden taktik seviyeye kadar kullanılabilecek pazarlanabilir ürünler kazandırılacak. ADVENT ROTA ve ADVENT KALYON ürünleri diğer insansız deniz aracı projelerinde de görev yapabilecek.