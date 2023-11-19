İnsansız deniz aracı SİDA'lar geliyor: İlk sınav başarıyla tamamlandı
Türk savunma sanayisi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız deniz araçlarını güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda SANCAR'ın sahip olduğu ve onu benzerlerinden ayrıştıran 'Görev aklı' ADVENT ROTA'nın Faz-1 safhası fabrika kabul testleri SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katılımıyla başarıyla tamamlandı.
Türk savunma sanayisi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız deniz araçlarını güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.