Instagram, Snapchat'ten bir özellik daha kopyalıyor
Video ve Fotoğraf paylaşım platformu Instagram, takip ettiğiniz kullanıcıları haritada görmenizi sağlayacak "Friend Map" adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform daha önce Snapchat'in hikaye paylaşma özelliğini kullanıma sunmuştu.
Instagram, arkadaşlarınızın konumlarını bir dünya haritası üzerinden görüntüleyebileceğiniz yeni özellik üzerinde çalışıyor.
Konumlarını paylaşan kullanıcılar harita üzerinde nerede oldukları görülecek.
Ayrıca platform harita üzerine notlar bırakmanıza da izin verecek.
Instagram'ın yeni Arkadaş Haritası özelliği, Snapchat'in harita özelliğine çok benziyor.