Instagram, Snapchat'ten bir özellik daha kopyalıyor

Video ve Fotoğraf paylaşım platformu Instagram, takip ettiğiniz kullanıcıları haritada görmenizi sağlayacak "Friend Map" adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform daha önce Snapchat'in hikaye paylaşma özelliğini kullanıma sunmuştu.

Instagram, Snapchat'ten bir özellik daha kopyalıyor - 1

Instagram, arkadaşlarınızın konumlarını bir dünya haritası üzerinden görüntüleyebileceğiniz yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Konumlarını paylaşan kullanıcılar harita üzerinde nerede oldukları görülecek.

Ayrıca platform harita üzerine notlar bırakmanıza da izin verecek.

Instagram'ın yeni Arkadaş Haritası özelliği, Snapchat'in harita özelliğine çok benziyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram, Snapchat'ten bir özellik daha kopyalıyor - 2

Arkadaş Haritası'nın konumunuzu hangi arkadaşlarınızın görebileceğini seçmenize izin vereceği ve Hayalet Modu sayesinde isteyen kullanıcıların konumlarını gizleyebileceği belirtildi.

Ayrıca kullanıcıların konumu yalnızca Instagram açıldığında güncellenecek.

Instagram, Snapchat'ten bir özellik daha kopyalıyor - 3

Şu anda Meta'nın Arkadaş Haritası'nı ne zaman kullanıma sunmayı planladığına dair bir bilgi yok.

Ancak sızdırılan ekran görüntülerine bakılırsa, özelliğin geliştirilmesi tamamlanmış gibi görünüyor. 

Instagram son olarak 2016 yılında Snapchat'in hikayeler özelliğini kopyalamıştı.

Instagram, Snapchat'ten bir özellik daha kopyalıyor - 4

Ayrıca Instagram'ın "Yakınlardaki Arkadaşlar" özelliği üzerinde de çalıştığı bildirildi.

Yeni özelliğe göre yakınınızdaki arkadaşlarınızın anlık olarak nerede olduğunu görebileceksiniz.

Aynı şekilde onlar da sizin konumunuza erişebilecek.

Instagram, Snapchat'ten bir özellik daha kopyalıyor - 5

Snapchat'in 2017 yılından bu yana harita özelliğini kullandığı biliniyordu.

Kullanıcılar bu özellik sayesinde arkadaşlarının nereden olduklarını anlık olarak görüntüleyebiliyorlardı.

Instagram daha önce Snapchat'in hikaye paylaşma özelliğini de kullanıma sunmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER