Instagram, Snapchat'ten bir özellik daha kopyalıyor

Ayrıca Instagram'ın "Yakınlardaki Arkadaşlar" özelliği üzerinde de çalıştığı bildirildi.

Yeni özelliğe göre yakınınızdaki arkadaşlarınızın anlık olarak nerede olduğunu görebileceksiniz.

Aynı şekilde onlar da sizin konumunuza erişebilecek.